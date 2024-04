SEC CARBON, LIMITED est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente de produits en carbone et en acier. La société est engagée dans la fabrication et la vente de produits en carbone tels que des électrodes en graphite artificiel, des blocs cathodiques pour la fusion de l'aluminium, des produits en carbone spéciaux, des produits en poudre et d'autres produits en carbone, ainsi que des produits en acier par la fabrication d'acier par four électrique. L'entreprise est également engagée dans l'achat et la vente de produits en carbone, et le contrat porte sur les travaux effectués dans les locaux de l'usine.

Secteur Equipements et composants électriques