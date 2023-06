Séché Environnement : Oddo BHF relève sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Séché Environnement, titre figurant dans sa sélection de valeurs moyennes du premier semestre 2023 (Convictions Midcap S1 2023) avec un objectif de cours rehaussé de 130 à 135 euros.



De ses échanges au forum Nextcap, l'analyste retient un discours du management qui s'inscrit dans la continuité des tendances du premier trimestre confirmant une poursuite de la croissance tant en France qu'à l'international et une bonne maîtrise des marges.



'Malgré un parcours boursier remarquable, la valorisation reste modeste affichant une décote de 12% par rapport les ratios historiques alors que la dynamique de croissance est confirmée (TMVA 2022/25 +14% pour l'EBIT)', souligne-t-il par ailleurs.



