1ers Trophées Séché de la sécurité : 4 sites du groupe récompensés pour leurs résultats durables en matière de santé et de sécurité au travail

Pour la première fois, le Groupe Séché Environnement décerne les Trophées Sécurité à 4 de ses sites français pour récompenser leurs résultats durables en matière de santé et sécurité au travail. Cet évènement inédit s'inscrit dans une démarche de culture sécurité qui implique tous les collaborateurs, au quotidien et à tous les niveaux, dans la prévention des risques professionnels. L'objectif est de tendre vers le 0 accident.

Le 21 septembre dernier, à l'occasion d'un séminaire regroupant tous les directeurs des exploitations du groupe Séché Environnement, Maxime Séché, directeur général a distingué 4 sites pour leurs résultats excellents et durables en matière de santé et sécurité au travail.

Speichim Beaufort pour 14 ans sans Accident du Travail avec Arrêt (ATAA)

Séché Eco Industries La Dominelais pour 10 ans sans ATAA

Triadis Saint-Alban pour 4 ans sans ATAA

Speichim Mourenx pour 3 ans sans ATAA

Les directeurs des sites ont reçu ces trophées avec beaucoup de fierté, un sentiment partagé par la Direction et toute l'équipe QSS2E (Qualité, Santé, Sécurité, Environnement et Energie) qui œuvre au quotidien pour prévenir les risques professionnels sur l'ensemble des sites industriels et des chantiers du Groupe.

Ces premiers Trophées Sécurité étaient organisés dans le cadre du projet VITAL, qui a pour objectifs de renforcer la culture sécurité et de tendre vers le 0 accident sur l'ensemble des sites du Groupe. Ils viennent valoriser le travail et l'implication de tous pour un environnement de travail toujours plus sûr.

Développer la culture sécurité sur chaque site, au sein de chaque équipe, à tous les postes, c'est la tâche quotidienne des managers, des animateurs sécurité, des responsables QSSE et des préventeurs. Au-delà des aspects réglementaires en matière de santé et sécurité, chacun assure un véritable travail d'animation sur le terrain pour identifier les risques et faire adopter les bons réflexes. « Il faut aller sur le terrain, comprendre le métier de nos collaborateurs et les guider vers la prise de conscience des risques », affirme Karin Mistchouk.



« La sécurité, c'est une culture, un état d'esprit. Il n'y a pas de répit, c'est un marathon. »

Karin Mistchouk, Directrice QSS2E

L'équipe préventeurs du Groupe propose en permanence de nouvelles initiatives pour accompagner les managers dans la diffusion des messages en matière de sécurité. Une fiche « Minute Papillon !» est par exemple en cours de développement pour permettre, facilement, à chaque collaborateur d'évaluer les risques avant de réaliser une tâche. « Car le risque, c'est aussi la routine. Nous finissons par réaliser notre travail par habitude et nous ne faisons plus attention aux dangers potentiels » explique Karin Mistchouk.

Pour aller plus loin, certains sites organisent des « Safety Days », des journées dédiées à la sensibilisation aux risques professionnels. L'intégralité du personnel participe à différents ateliers et mises en situation (« Dans la peau d'une victime », « Réfléchir avant d'agir », « Chasse aux anomalies », « Vigilance partagée ») pour prendre conscience des conséquences de la mauvaise évaluation des risques et de la nécessité de ne jamais baisser la garde.

Pour Karin Mistchouk, qui suit de près les indicateurs de suivi et de performance, et notamment le fameux TF1 (Taux de Fréquence des Accidents du Travail avec Arrêt) « toutes ces initiatives, insufflées notamment par le projet VITAL commencent à porter leurs fruits ». Le rendez-vous est donc déjà donné l'année prochaine pour la seconde édition des Trophées Sécurité, qui s'enrichira de nouvelles catégories pour récompenser de belles initiatives et encourager les équipes à maintenir leurs efforts et leurs résultats. La sécurité au travail, c'est l'affaire de tous, partout, tout le temps.