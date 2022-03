Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 7 mars 2022

© AOF 2022

Séché EnvironnementLe spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets publiera (après Bourse) ses résultats annuels.McPhy EnergyLe spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène publiera ses résultats annuels.PartoucheLe casinotier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.BoironLe spécialiste des préparations homéopathiques publiera (après Bourse) ses résultats annuels.DamartexLe distributeur de vêtements pour senior publiera ses résultats semestriels.ElisLe spécialiste du nettoyage et de l'hygiène publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.SMCPLe groupe de prêt-à-porter publiera ses résultats annuels.Tikehau CapitalLa société de gestion d'actifs publiera (après Bourse) ses résultats annuels.VivendiLe groupe de médias et de communication publiera (après Bourse) ses résultats annuels.BolloreLe groupe de transport, de logistique et de communication publiera ses résultats annuels.EurazeoLa société d'investissement publiera ses résultats annuels.JCDecauxLe spécialiste de la publicité urbaine publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Maisons du MondeL'enseigne d'ameublement et de décoration publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.RubisLe spécialiste de l'aval pétrolier publiera (après Bourse) ses résultats annuels.SavenciaLe groupe agroalimentaire publiera ses résultats annuels.EssilorLuxotticaLe géant de l'optique publiera ses résultats annuels.SpieLe spécialiste des services multitechniques, allant de la conception à la maintenance des installations électriques, mécaniques et climatiques publiera (après Bourse) ses résultats annuels.