Changé, France, le 26 avril 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d'affaires contributif du 1er trimestre 2022 en forte hausse : +21,3% Croissance organique soutenue : +13,7% Marchés bien orientés en France : +6,9% Forte croissance à l'International : +29,5% Objectifs d'activité 2022 confirmés

Le 1er trimestre 2022 a confirmé le bon niveau d'activité de Séché Environnement sur l'ensemble de ses métiers et au sein de toutes ses zones géographiques.

En France comme à l'International, le Groupe bénéficie pleinement de son positionnement sur les marchés porteurs de l'économie circulaire et de la décarbonation de l'économie dans un contexte de renchérissement des ressources fossiles alors que ses activités de gestion de la dangerosité ou de services à l'environnement répondent aux problématiques croissantes de ses clientèles industrielles ou de collectivités pour la maîtrise de leurs impacts environnementaux.

Ce bon début d'année conforte les attentes du Groupe pour l'exercice 2022.

Au 31 mars 2022, le chiffre d'affaires contributif 1 s'établit à 209,1 M€ marquant une progression de +21,3% par rapport à la même période de l'an passé (172,4 M€).

A périmètre et change constant, le chiffre d'affaires contributif affiche une progression dynamique (+13,7%) qui reflète un bon niveau d'activité sur l'ensemble des périmètres géographiques, des filières et des activités.

Sur la période, la France (CA contributif + 6,9% à périmètre constant) confirme la solidité de ses marchés industriels et de collectivités soutenus par la croissance de l'économie circulaire et lee dynamisme des activités de services.

A l'International (CA + 29,5% à périmètre et change constants), le Groupe bénéficie d'une bonne orientation de ses activités sur l'ensemble de ses zones géographiques. De plus, l'activité a connu sur la période des opérations « spots » significatives (Dépollution, Urgence environnementale) qui ont renforcé la croissance en Afrique du Sud et au Pérou.

Séché est confiant dans l'atteinte de ses objectifs de croissance pour l'exercice 2022.

1 Cf. Annexe 1 : « Définition du chiffre d'affaires contributif »

Commentaires sur l'activité du 1er trimestre 2022

Au 31 mars 2022, Séché Environnement publie un chiffre d'affaires consolidé de 226,6 M€ contre 183,7 M€ un an plus tôt, soit une progression de +23,4%.

Le chiffre d'affaires contributif s'établit à 209,1 M€ contre 172,4 M€ au 31 mars 2021 marquant une hausse de +21,3% sur la période. Cette progression intègre un effet de périmètre de 15,1 M€ lié en France, à l'intégration de Séché Assainissement au 1er janvier 2022 et à l'International, à la contribution de Spill Tech consolidé à compter du 1er mars 2021.

A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires contributif s'établit à 194,0 M€ et progresse de +13,7% par rapport au 1er trimestre 2021.

Analyse par périmètre géographique

Données consolidées en M€

Au 31 mars 2021 2022 Variation Variation brute organique Filiales France 129,8 145,2 +11,9% +6,9% dont effet de périmètre - 6,6 Filiales International 42,6 63,8 +49,8% +29,5% dont effet de périmètre 2,9 8,5 CA contributif 172,4 209,1 +21,3% +13,7%

Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires contributif à change constant se serait établi à 170,6 M€, faisant ressortir un effet de change de (1,8) M€ sur la période.

Le périmètre France confirme la bonne orientation de ses marchés en ligne avec les attentes, tandis que l'International affiche une dynamique de croissance renforcée par la contribution de marchés « spots », en particulier en Amérique Latine :

 En France, le chiffre d'affaires contributif s'établit à 145,2 M€, marquant une progression de +11,9% par rapport au 31 mars 2021. Cette progression intègre la contribution de Séché Assainissement, intégrée à compter du 1er janvier 2022, à hauteur de 6,6 M€. Hors effet de périmètre, la croissance ressort à +6,9% illustrant la bonne orientation de toutes les activités au sein des deux filières. La période bénéficie de marchés industriels soutenus par un niveau toujours élevé des productions industrielles alors que les marchés de Collectivités confirment leur solidité confortée par la mise en œuvre des réglementations liées à l'économie circulaire. Elle enregistre également le dynamisme des activités de Services, en particulier des activités d'urgence environnementale.

 L'International affiche un chiffre d'affaires de 63,8 M€ en hausse de +49,8% par rapport au 1er trimestre 2021. Cette progression reflète, à hauteur de 8,5 M€, la contribution sur 2 mois supplémentaires de Spill Tech consolidée à compter du 1er mars 2021. A périmètre et change constants, la croissance s'affiche à un niveau élevé (+29,5%), démontrant une dynamique de croissance soutenue auprès de l'ensemble des filiales en Europe, en Afrique du Sud et dans le reste du Monde. Ces évolutions favorables ont été confortées par le haut niveau d'activité dans les Services à l'environnement, en particulier les métiers de dépollution et d'urgence environnementale au Pérou et en Afrique du Sud (marchés « spots »).

Analyse par activité

Données consolidées en M€

Au 31 mars 2021 2022 Variation Variation brute organique Economie circulaire 60,9 66,4 +9,1% +9,1% dont effet de périmètre - - Dangerosité 45,6 52,3 +14,8% +14,7% dont effet de périmètre - - Services 65,9 90,4 +36,9% +17,4% dont effet de périmètre 2,9 15,1 CA contributif 172,4 209,1 +21,3% +13,7%

L'ensemble des activités a contribué à la bonne performance du 1er trimestre 2022 :

 Les activités liées à l'Economie circulaire (CA +9,1% -organique-) sont soutenues par les réglementations et par les besoins croissants des clientèles en solutions bas carbone pour des matières régénérées ou de l'énergie de récupération, en France comme à l'International où Valls Quimica (Espagne) enregistre une croissance sensible de ses activités de purification chimique (+24,5%) ;

 Les activités liées à la gestion de la Dangerosité (CA +14,7% -organique-) bénéficient en France, du bon niveau des productions industrielles et d'effets commerciaux favorables (effets volumes et effets prix) dans un contexte de bonne disponibilité des capacités de traitement. A l'International, hors Europe, l'activité enregistre l'amélioration de la conjoncture économique pour les clientèles des secteurs de l'énergie et des matières premières, comme au Chili (CA en progression de +38,8%) ;

 Les activités de Services affichent une très forte hausse (+36,9%) qui reflète pour partie l'effet de périmètre lié à Séché Assainissement et à Spill Tech (15,1 M€). A périmètre et change constants, les activités de services affichent une progression sensible (+17,4% -organique-) et enregistrent la solide reprise des activités de nettoyage chimique (Solarca +38,3%) et la dynamique des marchés de dépollution et d'urgence environnementale -marchés « spots »- en France (SUI +45,3%), en Afrique du Sud (Spill Tech +46,0% par rapport au mois de mars 2021) et au Pérou (Kanay +277%).

Analyse par filière

Données consolidées en M€

Au 31 mars

2021

2022

Variation bruteVariation organique

DD

110,5 132,7

+20,0% +13,4%

dont effet de périmètre 2,9 8,5

DND

61,9 76,4

+23,4% +14,2%

dont effet de périmètre - 6,6

CA contributif

172,4

209,1

+21,3%

+13,7%

Les filières ont contribué de manière équilibrée à la croissance :

 La filière DD affiche un chiffre d'affaires de 132,7 M€, en hausse de +20,0% par rapport au 1er trimestre 2021. Cette progression intègre un effet de périmètre de 8,5 M€ lié à la contribution de Spill Tech sur deux mois supplémentaires au 1er trimestre 2022. A périmètre et change constants, la progression de la filière ressort à +13,4% et reflète en France, la bonne tenue des métiers liés à la Gestion de la Dangerosité et également à la dynamique des activités de Services (cf. performance de SUI dans les métiers d'Urgence environnementale), et à l'International, la très forte performance des activités de Services (marchés de maintenance industrielle de Solarca et marchés « spots » de Dépollution et d'Urgence environnementale …).

 La filière DND réalise un chiffre d'affaires de 76,4 M€ et affiche une croissance de +23,4% sur la période. Retraitée de l'effet de périmètre lié à l'intégration de Séché Assainissement (6,6 M€), et à change constant, la croissance de la filière s'affiche à +14,2% reflétant essentiellement la dynamique des activités de Services (Dépollution) en France et de Interwaste en Afrique du Sud.

Perspectives de croissance confirmées

Ce bon début d'année conforte les perspectives de croissance de Séché Environnement pour l'exercice en cours.

Positionné sur les marchés de l'Economie circulaire et de la Décarbonation, et acteur de la relocalisation industrielle dans une logique de transition écologique, le Groupe répond aux enjeux des territoires en fournissant aux acteurs économiques, industriels ou collectivités, des ressources régénérées bas carbone, matières premières ou énergie, dans un contexte géopolitique qui accentue le renchérissement des ressources d'origine fossile et renforce l'attractivité des solutions proposées par le Groupe.

Les métiers de Séché Environnement, activités essentielles pour la protection de l'environnement et réponses aux obligations réglementaires en faveur de la transition écologique, affichent dès lors une forte résilience même en cas de retournement défavorable du cycle économique, en particulier en France.

Séché Environnement réaffirme sa confiance dans l'atteinte de ses objectifs de croissance de son activité en 2022, avec une croissance organique comparable sur l'exercice en cours aux tendances observées au second semestre 2021.

À propos de Séché Environnement

Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des services à l'environnement, notamment en cas d'urgenceenvironnementale. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d'économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la dangerosité, le groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu'à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement déploie les technologies de pointe développées par sa R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 implantations dans 15 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Fort de près de 5000 salariés dont 2300 en France, Séché Environnement a réalisé en 2021 736M€ de chiffre d'affaires, dont 28% à l'international..

ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA

