Journée de la biodiversité 2021 : 3 questions à Pierre-Yves Burlot, responsable du développement durable chez Séché Environnement

C'est aujourd'hui la journée internationale de la biodiversité mais il faut rappeler que, chez Séché Environnement, la protection de la faune et de la flore est un engagement de toujours. Dès les années 80, le Groupe a mis la protection de la nature - on ne parlait pas encore de « biodiversité » - au cœur de sa mission. Il y a toujours eu une volonté, une exigence pour intégrer nos sites industriels dans leur environnement et dans le paysage, d'être exemplaire sur ces questions. Aujourd'hui, ces valeurs sont ancrées très profondément dans la culture de chacun de nos collaborateurs. C'est un ciment particulièrement important au moment où le Groupe étend ses activités à l'international. La biodiversité est menacée et le combat pour sa préservation nécessite un engagement sur le long terme, une constance, une vision.

Et puis, réduire les impacts sur l'environnement des déchets que nous produisons collectivement, en recycler le maximum, et accélérer l'économie circulaire, c'est toute notre expertise ! En termes de protection de la biodiversité, du vivant, Séché Environnement fait donc naturellement partie de la solution.

Cinq écologues travaillent à temps plein au sein de notre direction du développement durable. Ils assurent le suivi de la biodiversité sur nos sites industriels. Ils mènent des études et collectent des données qu'ils partagent en toute transparence avec nos partenaires : des associations comme la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ou encore des organismes de recherche comme le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). Ils sont d'ailleurs souvent sollicités pour certaines expertises particulièrement spécifiques comme le suivi des chauves-souris notamment !

Avec le soutien local de nos « référents biodiversité » ils ont aussi la responsabilité de coordonner la stratégie biodiversité de chacun de nos sites et sont les garants de nos engagements, comme la certification biodiversité (Ecocert), ou encore Act4Nature(engagement volontaire en partenariat avec des ONG comme le WWF).

Ils occupent une place tout à fait particulière chez Séché Environnement car ils rendent leur avis en termes de pression sur la biodiversité sur tous nos projets de développement et ont la légitimité nécessaire pour en faire évoluer le contenu. Ainsi, sur différents sites, des Zones Ecologiques Sensibles (ZES) sont identifiées en raison de leur potentielle biodiversité, et elles sont ensuite sanctuarisées. Aucune nouvelle construction et aménagement ne peut donc plus y être effectué, ce qui a forcément des implications économiques. À leur initiative également, nous travaillons sur une idée innovante de « trame noire » sur site industriel, c'est-à-dire de réduction de notre impact lumineux pendant la nuit.

En termes de biodiversité, les résultats ne peuvent s'apprécier que sur le temps long. Préserver une Zone Écologique Sensible (ZES) pendant quelques années n'a aucun sens. Sur plusieurs sites, nos écologues ont ainsi sanctuarisé des zones humides, des aires de nichage ou d'autres abritant des espèces sensibles. Avec le temps certaines sont devenues le seul habitat d'espèces qui ont disparu des alentours, devenant de véritable refuges de biodiversité. Ce qui les rend d'autant plus précieuses ! Quand on s'engage dans cette démarche, aucun retour en arrière n'est possible. Ces ZES, véritable corridors écologiques, participent en quelque sorte à préserver la biodiversité endémique à l'échelle du territoire.

Un autre résultat, dont nous sommes particulièrement fiers, est d'avoir su diffuser cette passion pour l'environnement autour de nous. Nos collaborateurs sont sensibilisés à ces problématiques afin de mieux connaître et protéger la biodiversité, ils participent d'ailleurs en ce moment à un concours photo interne. Très régulièrement ils accueillent des visiteurs, des écoliers, des collégiens, participant ainsi à la sensibilisation du grand public sur les questions écologiques. Mais parce que nous sommes aujourd'hui reconnus tout autant pour notre expertise que pour nos résultats, nous pouvons avoir un effet d'entraînement au-delà du seul périmètre de nos sites industriels. Ainsi, dans le cadre d'une démarche que nous avons accompagnée, le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain, où nous avons plusieurs implantations, a installé une quinzaine de ruches.