Katherine PAICO : protéger l'environnement à 4 800m d'altitude

Katherine Paico est chef de projet au sein de l'unité minière de Raura, au Pérou. Elle dirige une équipe et gère l'intégralité des opérations de gestion des déchets solides et de la station d'épuration des eaux usées domestiques.

J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur chimiste dans un laboratoire du secteur minier, à l'âge de 24 ans. J'ai adoré apprendre à d'analyser chaque élément de la mine. J'ai exercé cette activité pendant 2 ans et j'ai même réussi à devenir responsable du service. Puis, il y a 3 ans, j'ai rejoint Séché Group Perú, une société de référence dans le secteur de l'environnement. Je savais que je pourrais ainsi contribuer à l'économie circulaire et au développement durable de mon pays. J'ai débuté comme chef de projet dans le service de Pampilla, à Lima puis, 6 mois plus tard, j'ai commencé à diriger le service Raura.

L'unité minière Raura est située dans le district de Huánuco, à 4 800 mètres d'altitude. Nous sommes en charge de la gestion intégrale des déchets, de l'exploitation et du traitement des eaux usées domestiques et de la désinfection des zones communes de la mine. Je supervise tous les aspects du projet, de la sécurité et la qualité de nos processus jusqu'à la logistique interne et le bien-être des travailleurs. Je veille également à la satisfaction du client en lui proposant de nouvelles solutions adaptées à ses besoins. Nous sommes une équipe représentée en majorité par des hommes, et nous travaillons main dans la main, conscients que chacun d'entre nous joue un rôle essentiel dans la protection de l'environnement.

Le jour où le directeur du service Total Waste Management m'a dit que nous avions remporté un nouveau projet dans l'une des mines les plus hautes du Pérou et m'a demandé si je connaissais quelqu'un pour occuper le poste de chef de projet. Je lui ai tout de suite répondu : « Envoyez-moi ! ». Il a eu confiance en mes capacités. C'était un véritable défi car c'est un projet important et nous partions de zéro, mais grâce au soutien de l'équipe de la mine et de celle de Lima, nous avons obtenu le renouvellement du contrat pour deux années supplémentaires !

C'est une expérience qui vous aide à mieux vous connaître, à prendre conscience que vous êtes réellement plus forte que vous ne le pensez et qui vous donne du pouvoir. Vous devez souvent prendre des décisions et tenir bon jusqu'au bout. Mais la réussite vient du travail en équipe, peu importe le sexe. Ce qui compte, ce sont vos compétences, votre volonté d'apprendre et de montrer que vous êtes bonne dans votre domaine.

Se battre pour ses idéaux, rester fidèle à ses principes et à ses valeurs, ne jamais douter de ses capacités. Pour prouver votre compétence, il faut savoir vous faire comprendre, instaurer une relation de confiance, montrer de l'empathie et toujours respecter vos engagements. Il est aussi important de garder une attitude positive.

Le contact avec les animaux est l'une de mes passions. Notre équipe s'occupe de plusieurs chiens et a adopté une petite chatte. Elle nous récompense en nous donnant de l'affection et rend nos journées de travail et nos pauses plus agréables.

POUR ALLER PLUS LOIN

Séché Group Perú