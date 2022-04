Rapport intégré 2021 : ensemble, décarbonons l'économie

Acteur historique de la gestion des déchets, Séché Environnement poursuit son développement dans les métiers de l'économie circulaire et de la décarbonation. Grâce à ses activités au service de l'environnement, le Groupe participe à la préservation des ressources naturelles, du climat et de la biodiversité, tout en créant de la valeur pour ses clients privés et publics. Tour d'horizon de notre rapport intégré 2021.

Les métiers de la prise en charge des déchets des entreprises et des collectivités ne visent plus uniquement le traitement des déchets mais leur réintégration dans le circuit économique. Le passage d'une économie linéaire - extraire, produire, consommer, jeter - à une économie circulaire permet également de décarboner l'économie. Pour un groupe comme Séché, cette mutation implique un important développement industriel - y compris à l'international - afin de mettre en œuvre un large panel de solutions, complémentaires et de qualité, dans tous les territoires.

En 2021, Séché Environnement affirme sa stratégie de décarbonation, conçue pour être alignée avec l'Accord de Paris, qui limite le réchauffement climatique à 1,5 °C, et la Stratégie Nationale Bas Carbone française (SNBC). Aboutissement d'un travail collectif de plusieurs mois, cette stratégie a été construite à partir de données collectées sur le terrain, auprès des nombreux sites français et internationaux du Groupe, avec l'appui du bureau d'études spécialisé Carbone 4.

Le GIEC* rappelle l'urgence absolue d'agir contre le dérèglement climatique. Au-delà, les experts alertent sur d'autres urgences écologiques dues aux tensions anthropiques sur les ressources et la biodiversité. Face à ce contexte, les entreprises ont un rôle décisif à jouer dans la transition écologique. Séché Environnement se positionne en partenaire pour accompagner ses clients vers une industrie plus soutenable, plus responsable et moins carbonée.

Cette année, la biodiversité a été sur le devant de la scène internationale, notamment à l'occasion du Congrès mondial de la Nature de l'UICN, dont Séché Environnement fut partenaire. L'urgence de la lutte contre les crises interconnectées de la biodiversité et du climat a été mise en évidence et le rôle crucial des entreprises a été souligné. L'approche proactive de protection et de préservation de la biodiversité du Groupe Séché Environnement constitue un changement transformateur. Une équipe d'écologues et d'ambassadeurs de la biodiversité, menant des actions de terrain au sein des sites et des territoires, est intégrée dans la structure industrielle et développe des solutions pour toujours mieux protéger l'environnement.

Les politiques volontaires du Groupe visent à proposer des emplois de qualité, à s'inscrire durablement dans ses territoires d'implantations et à initier des partenariats locaux au profit d'enjeux environnementaux et sociaux. Séché Environnement projette une vision long terme de chacune de ses activités, permettant de participer à l'élaboration d'un avenir socialement et environnementalement souhaitable.

Ensemble, décarbonons l'économie - Rapport intégré 2021 (PDF)