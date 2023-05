Rapport intégré 2022 : VOTRE transition, NOTRE transition

Séché Environnement est l'un des seuls acteurs français à proposer une offre de services intégrée, allant de la prévention et la remédiation des risques industriels et environnementaux à la gestion, la valorisation et le traitement de tous types de déchets y compris d'effluents industriels. Le Groupe se distingue également par son expertise en termes d'économie circulaire, sa capacité à produire des ressources décarbonées (matières ou énergie) et son implication historique dans la préservation de la biodiversité. Tour d'horizon de notre rapport intégré 2022.

En ligne avec l'Accord de Paris qui vise à contenir le réchauffement climatique (+2% maximum), le Groupe s'est fixé des objectifs ambitieux. Pour les atteindre nous avons mis en place un plan de réduction de nos émissions de GES*, détaillé et chiffré. Parallèlement nos solutions de valorisation des matières recyclables et de l'énergie contenue dans les déchets contribuent à réduire les émissions de nos clients.

Compte tenu des enjeux liés à l'épuisement des ressources naturelles et plus globalement aux impacts potentiels de leur exploitation sur l'environnement, une organisation plus économe devient cruciale. Nos engagements, nos solutions et nos actions, basés sur le modèle de l'économie circulaire, permettent un découplage entre la croissance économique et la consommation de matières.

La situation des pays au regard des ressources en eau est inégale mais face aux impacts du changement climatique sur notre environnement, stress hydriques et pénuries d'eau se multiplient. Elles entraînent une prise de conscience de l'importance d'une gestion durable de l'eau. A ce titre, nous renforçons nos actions de préservation de la ressource en eau sur nos sites et déployons nos solutions sur le traitement des eaux industrielles et de l'assainissement

Sur nos propres sites, la santé et la sécurité de nos collaboratrices et collaborateurs est un enjeu prioritaire. Nous multiplions les mesures de prévention et nous avons mené une analyse des risques liés au changement climatique. Notre expertise de la dangerosité nous permet également de proposer à nos clients des solutions d'assistance, de remédiation et d'urgence pour mieux prévenir les risques industriels environnementaux et climatiques et minimiser les impacts sur la santé et l'environnement.

À l'heure de l'érosion globale de la biodiversité, le rôle des entreprises est majeur : éviter et réduire nos impacts sur la biodiversité et, au-delà, contribuer activement à la protection et à la restauration des écosystèmes. Notre stratégie, appelée Action Durable pour la Nature (ADN), concerne la protection de l'environnement autour des sites du Groupe, la gestion des écosystèmes, la préservation des espèces et le déploiement sur l'ensemble de notre chaîne de valeur.