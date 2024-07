SÉCHÉ ENVIRONNEMENT : FINALISATION DE L'ACQUISITION D'ECO, LEADER DES DÉCHETS DANGEREUX A SINGAPOUR

A la suite de la signature en juin 20241 d'un « SPA »2 en vue de l'acquisition d'ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd, Séché Environnement (Paris:SCHP) annonce que l'acquisition a été réalisée ce jour.

L'acquisition a été réalisée par une filiale singapourienne de Séché Environnement. Elle porte sur 100% des titres et totalise un montant de l'ordre de SGD 608 millions financés par une facilité de crédit bancaire.

Leader du marché des déchets industriels dangereux à Singapour avec la plus large gamme de produits et de services, une clientèle fidèle d'industriels de premier plan et un outil industriel performant, ECO permettra à Séché d'occuper une position majeure dans une région industrielle dynamique où le Groupe était jusqu'alors peu actif.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'ambition de Séché d'accompagner ses principaux clients industriels sur les marchés dynamiques des déchets industriels dangereux en Asie du Sud-Est.

Maxime Séché, Directeur Général de Séché Environnement, s'est réjoui de cette acquisition : « Nous sommes très heureux d'accueillir les équipes d'ECO au sein du Groupe Séché Environnement. Avec cette acquisition, notre Groupe se positionne en leader régional au cœur de l'une des régions industrielles les plus dynamiques au monde. La mise en œuvre des complémentarités industrielles, géographiques et commerciales entre ECO et le Groupe Séché permettra d'accélérer la croissance du nouvel ensemble dans les prochaines années tout en confortant sa rentabilité opérationnelle et son profil financier. »

Pour cette acquisition, Séché Environnement a été conseillé par BNP Paribas en tant que conseiller financier et par Latham & Watkins en tant que conseiller juridique.

Prochaine communication

Résultats consolidés au 30 juin 2024 : 4 septembre 2024 après Bourse

À propos de Séché Environnement

Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des services à l'environnement, notamment en cas d'urgence environnementale. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d'économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la dangerosité, le Groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu'à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement déploie les technologies de pointe développées par sa R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 implantations dans 16 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Fort de plus de 6100 salariés dont plus de 2900 en France, Séché Environnement a réalisé 1013,5 M€ de chiffre d'affaires en 2023, dont 26% à l'international.

Séché Environnement est coté sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA

___________________________

1 Cf. Communiqué de presse du 17 juin 2024

2 Convention d'achat d'actions

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

Relations Analystes / Investisseurs

Manuel ANDERSEN

Directeur des Relations investisseurs

m.andersen@groupe-seche.com

+33 (0)1 53 21 53 60

Relations Media

Anna JAEGY

Directrice Adjointe de la Communication

a.jaegy@groupe-seche.com

+33 (0)1 53 21 53 53