Séché Environnement : +57% de résultat net pdg en 2022

Séché Environnement publié un CA contributif de 895 ME au titre de 2022, en hausse brute de 21,7% (ou +14,4% en variation organique) par rapport à 2021.



Toujours entre 2021 et 2022, l'excédent brut d'exploitation ressort en hausse organique de 15,2%, à 201 ME, et le résultat opérationnel courant augmente de 26% en organique, à 91 ME.



Le résultat net part du groupe s'établit à 44,6 ME (contre 28,4 ME un an plus tôt), soit une hausse de 57%. Ramené par action, ce résultat net atteint 5,72 euros contre 3,64 euros en 2021.



' Au coeur d'un monde confronté à de multiples défis, Séché Environnement démontre une nouvelle fois en 2022 la pertinence de son modèle de croissance face aux enjeux sociétaux de long terme comme aux situations de crise' assure son président, Joël Séché.



Pour 2023, Séché Environnement vise un CA contributif proche du milliard d'euros avec une croissance organique du périmètre historique à un rythme normatif de l'ordre de +5% et une marge d'EBE proche de 22% du CA contributif.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.