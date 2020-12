Seche Environnement : A suivre aujourd'hui

Séché Environnement a remporté le marché de délégation de service public pour l'exploitation de l'usine de traitement des déchets implantée à Montauban. Le groupe entend faire de cette installation une référence. Le Sirtomad (Syndicat Mixte de Traitement des Déchets) traite les déchets ménagers des habitants de la Communauté d'Agglomération du Grand Montauban et de la Communauté de Communes Terres des Confluences (120 000 habitants au total).



A la suite d'un appel d'offres pour l‘exploitation et la modernisation de son usine d'incinération, le Sirtomad a donc choisi le projet du groupe Séché Environnement, acteur de référence de la valorisation et du traitement des déchets et des services de dépollution.



A compter du 1er janvier 2021, Séché Environnement assurera la gestion de l'unité de valorisation énergétique, rebaptisée Mo'UVE(Montauban Unité de Valorisation Energétique), pour une durée de 20 ans.



Les salariés du site intègreront le groupe, qui mènera d'importants travaux de modernisation de l'équipement, afin de lui permettre de mieux répondre aux attentes environnementales du territoire et de ses habitants. Cette nouvelle unité de valorisation énergétique représente un investissement de plus de 43 millions d'euros.