Seche Environnement : A suivre aujourd'hui

Le 12 mars 2024 à 08:08 Partager

A fin 2023, Séché Environnement affiche un chiffre d'affaires contributif de 1,013 milliard d'euros en progression de 6,4 % à périmètre et change constants par rapport à 2022. L'excédent brut d'exploitation (EBE) atteint 217,7 millions d'euros, soit 21,5% du chiffre d'affaires contributif, en hausse de 8% en données publiées (contre 201,6 millions d'euros, soit 22,6 % du chiffre d'affaires contributif en 2022). Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 101,2 millions d'euros soit 10% du chiffre d'affaires contributif.



Le ROC a progressé de 10,8% en données publiées par rapport à l'an passé (91,3 millions d'euros, soit 10,2% du chiffre d'affaires contributif).



Le résultat opérationnel atteint 91,4 millions d'euros, soit 9% du chiffre d'affaires contributif, en hausse de 5,1% en données publiées et de 12,2% à périmètre et change constants par rapport à l'an passé.



Le résultat net part du groupe a augmenté de 7,2% à 47,8 millions d'euros, soit 4,7% du chiffre d'affaires contributif au 31 décembre 2023. Le résultat net par action s'établit à 6,13 euros contre 5,72 euros au 31 décembre 2022.



Le cashflow opérationnel disponible a bondi de 29,2% à 101,3 millions d'euros.



Le dividende sera porté de 1,10 à 1,20 euro par action, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires du 26 avril 2024. Il sera détaché le 8 juillet 2024 pour mise en paiement à compter du 10 juillet 2024.



Au titre de l'exercice 2024, Séché Environnement anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires contributif de l'ordre de 5% à laquelle s'ajoutera la contribution des périmètres acquis en 2023 à hauteur de 60 millions d'euros environ, pour viser un chiffre d'affaires contributif d'environ 1,1 milliard d'euros.



À l'horizon 2026, et sur cette base, Séché anticipe un chiffre d'affaires contributif de l'ordre de 1,2 milliard d'euros, soit un taux de croissance organique moyen de l'ordre de 5% sur la période.



Au titre de 2024, Séché Environnement anticipe un EBE de l'ordre de 230 millions d'euros et un ROC de l'ordre de 105 millions d'euros.



Le groupe vise pour 2026 un EBE compris entre 265 et 275 millions d'euros, soit un taux de rentabilité opérationnelle brute compris entre 22 et 23 % du chiffre d'affaires contributif.



En 2026, il cible un ROC compris entre 132 et 144 millions d'euros, soit un taux de rentabilité opérationnelle courante compris entre 11 et 12% du chiffre d'affaires contributif.