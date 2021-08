Seche Environnement : Acquisition de Agence Osis-IDF municipalité

Pour Maxime Séché, Directeur général de Séché Environnement : « L'acquisition de l'Agence Osis IDF Collectivité représente une opportunité de choix pour renforcer nos positions en Ile-de-France,où nous sommes déjà présents sur les marchés de dépollution -commeceux du Grand Paris-,en nous plaçant de manière significative sur les marchés porteurs de l'assainissement et de la collecte de déchets dangereux et non dangereux. Grâce à ses métiers nouveaux et parfaitement complémentaires, cette agence élargit notre offre de services à l'environnement et permet de mettre en œuvre auprès de nouvelles clientèles au sein de la Région Capitale des synergies commerciales et industrielles étendues

Forte de huit centres qui l'ancrent au cœur de l'Ile-de France, l'Agence Osis-IDF Collectivité, spécialisée en maintenance des réseaux et ouvrages d'assainissement, bénéficie d'un maillage bien réparti qui lui permet de servir une clientèle diversifiée et récurrente réunissant principalement des collectivités, des organismes publics, des opérateurs de distribution d'eau, mais aussi des industriels ou encore des professionnels de l'immobilier. Grâce à ses 218 collaborateurs de terrain hautement qualifiés et à sa flotte d'engins techniques lui permettant d'adresser une large gamme de prestations, cette agence se positionne en opérateur de premier plan sur les marchés les plus techniques.

Relations Analystes/Investisseurs Manuel ANDERSEN

Directeur des relations investisseurs m.andersen@groupe-seche.com +33 (0)1 53 21 53 60

Relations Médias Constance DESCOTES Directrice de la Communication c.descotes@groupe-seche.com +33 (0)1 53 21 53 53

Résultats semestriels au 30 juin 2021 :

À Propos de Séché Environnement Séché Environnement est l'acteur de référence du traitement et de la valorisation de tous les types de déchets, y compris les plus

complexes et dangereux, et des opérations de dépollution, au service de l'environnement et de la santé. Groupe industriel familial français, Séché Environnement œuvre depuis plus de 35 ans pour l'écologie industrielle et territoriale grâce aux technologies innovantes développées par sa R&D. Ses savoir-faire uniques se déploient au cœur des territoires, dans plus de 100 implantations dans le monde, dont une quarantaine de sites industriels en France. Fort de 4600 salariés dont 2000 en France, Séché Environnement a réalisé près de 675 M€ de chiffre d'affaires en 2020, dont 25% à l'international, porté par une dynamique de croissance à la fois interne et externe via de nombreuses acquisitions. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d'économie circulaire, de traitement des polluants et des gaz à effets de serre, et de maîtrise de la dangerosité, le Groupe contribue directement à la protection du vivant et de la biodiversité - domaine dans lequel il est fortement engagé depuis sa création.

Séché Environnement est coté sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA

CONTACTS

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

13 septembre 2021 après bourse

En conséquence, l'acquisition devrait être finalisée début 2022. Son financement sera réalisé sur la trésorerie disponible du Groupe, sans incidence significative sur la position de liquidité ou sur le levier financier.

Prochaine communication

Séché Environnement s'est engagée irrévocablement auprès de Osis-IDF à acquérir Collectivité sous réserve, entre autres, de l'approbation de l'Autorité de la Concurrence réalisation des obligations d'informations des Instances Représentatives du Personnel.

En croissance régulière avec un chiffre d'affaires en progression moyenne de +7% par an depuis 2017 -hors2020-, l'Agence Osis-IDF Collectivité devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 M€ au titre de l'exercice en cours, extériorisant une croissance de l'ordre de 10% par rapport à 2020. L'EBITDA attendu pour 2021 est d'environ 4 M€, avec un EBIT du même ordre.

l'Agence et de la

2