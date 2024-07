CONTACTS

Communiqué de presse 26 juillet 2024

Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion

À propos de Séché Environnement des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des services à l'environnement, notamment en cas d'urgence

environnementale. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d'économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la dangerosité, le Groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu'à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement déploie les technologies de pointe développées par sa R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 implantations dans 16 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Fort de plus de 6100 salariés dont plus de 2900 en France, Séché Environnement a réalisé 1013,5 M€ de chiffre d'affaires en 2023, dont 26% à l'international.

Séché Environnement est coté sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA

