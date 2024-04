Stabilité du chiffre d’affaires contributif à 247 M€ Moindre contribution des activités « spots » de chantiers Impact de la baisse des prix de l’énergie Objectifs de croissance confirmés pour 2024

Séché (Paris:SCHP) affiche un niveau d’activité satisfaisant sur la plupart de ses périmètres et de ses métiers, à l’exception des activités « spots » de dépollution et d’urgence environnementale en fort retrait en France comme à l’International par rapport à leur haut niveau du 1er trimestre 2023.

Le chiffre d’affaires de la période est également impacté, comme attendu, par la baisse des prix de vente de l’énergie par rapport au 1er trimestre 2023, et dans une moindre mesure, par une importante opération de maintenance.

Séché confirme ses objectifs de croissance pour l’exercice 2024.

Au 31 mars 2024, le chiffre d’affaires contributif s’établit à 247,2 M€ affichant sa-stabilité par rapport au 1er trimestre 2023 (247,5 M€).

La période bénéficie de la solide contribution des acquisitions réalisées en 2023 (+20,0 M€).

A périmètre et change constants, le chiffre d’affaires contributif affiche un recul de -7,4%.

Au sein de marchés durablement porteurs, ce recul ponctuel reflète essentiellement la moindre contribution des activités « spots » de dépollution et d’urgence environnementale en France et à l’International au regard d’un T1 2023 élevé, et en France, le recul significatif des prix de vente d’énergie (vapeur et électricité) ainsi que l’impact ponctuel d’une opération de maintenance anticipée sur l’incinérateur de Salaise.

Ainsi en France, le chiffre d’affaires contributif ressort à 171,9 M€ vs. 183,4 M€ un an plus tôt, en retrait de -6,3% par rapport au 31 mars 2023. Retraitée de ces facteurs, l’activité à périmètre constant s’afficherait en légère hausse de +2,9% illustrant la solidité des principaux marchés.

A l’International, le chiffre d’affaires s’établit à 75,3 M€ vs. 64,1 M€ un an plus tôt, en hausse de +17,5% en données publiées mais en recul de -10,6% à périmètre et change constants. Hormis l’impact des activités « spots » de chantiers, l’évolution de l’activité ressortirait à -2,0% sur la période principalement en raison d’une moindre contribution de la zone « Europe ».

Après ce 1er trimestre caractérisé par le recul relatif de ses activités « spots » de chantier, Séché est confiant dans la bonne orientation de ses principaux marchés au cours des prochains mois en France et à l’International.

Le Groupe confirme son objectif de croissance organique de +5% sur 2024, pour viser un chiffre d’affaires contributif d’environ 1.100 M€ (y compris la contribution des acquisitions réalisées fin 2023, estimée à +60 M€).

Commentaires sur l’activité du 1er trimestre 2024

Au 31 mars 2024, Séché Environnement publie un chiffre d’affaires consolidé de 262,9 M€ contre 263,9 M€ un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires publié comptabilise un chiffre d’affaires non contributif qui se décompose de la manière suivante :

En M€ - Au 31 mars 2023 2024 Investissements IFRIC 12 2,2 0,8 Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 14,2 14,9 Chiffre d’affaires non contributif 16,4 15,7

Le chiffre d’affaires contributif s’établit à 247,2 M€, soit une quasi-stabilité par rapport au 31 mars 2023 (247,2 M€).

Sur la période, le chiffre d’affaires contributif comptabilise un effet de périmètre de +20,0 M€ qui reflète la robuste contribution des acquisitions réalisées en 2023 :

Séché Assainissement Rhône-Isère -ARI- (consolidé au 1 er juillet 2023) : +0,3 M€

juillet 2023) : +0,3 M€ Furia (consolidé au 1 er octobre 2023) : +16,8 M€

octobre 2023) : +16,8 M€ Essac (consolidé au 1 er octobre 2023) : +1,1 M€

octobre 2023) : +1,1 M€ Rent-A-Drum (consolidé au 1er janvier 2024) : +1,8 M€

L’effet de change négatif ressort à (1,9) M€ vs. (2,4) M€ il y a un an, essentiellement lié à l’évolution de la parité du Rand sud-africain par rapport à l’Euro.

A périmètre constant, le chiffre d’affaires contributif s’établit à 227,2 M€, en recul de -7,4% à change constant par rapport au 31 mars 2023.

Analyse par périmètre géographique

Données consolidées en M€

Au 31 mars 2023 2024 Variation brute Variation organique Filiales en France 183,4 171,9 -6,3% -6,4% dont effet de périmètre 0,3 Filiales à l’International 64,1 75,3 +17,5% -10,6% dont effet de périmètre 19,7 CA contributif 247,5 247,2 -0,1% -7,4%

Au 31 mars 2023, le chiffre d’affaires contributif à change constant se serait établi à 245,6 faisant ressortir un effet de change négatif de (1,9) M€ sur la période.

L’évolution de l’activité sur la période reflète la solidité des principaux marchés à l’exception des activités de chantiers (dépollution et urgence environnementale) et de ventes d’énergie qui avaient fortement contribué à la performance du 1er trimestre 2023. La période enregistre également l’impact ponctuel d’une maintenance anticipée sur un outil de traitement en France.

En France, le chiffre d’affaires contributif s’établit à 171,9 M€, en recul de -6,3% par rapport au 31 mars 2023.

L’effet de périmètre lié à la consolidation de Séché ARI est de +0,3 M€.

Au sein de marchés avec les industriels et les collectivités, solides et durablement porteurs, cette évolution reflète essentiellement la moindre contribution des activités « spots » de dépollution et d’urgence environnementale (à hauteur de -8,7 M€), et dans une moindre mesure, des activités de valorisation énergétique pénalisées, comme attendu, par le recul des prix de vente de l’énergie impactant le chiffre d’affaires pour -3,9 M€.

La croissance en France est également obérée par la maintenance réalisée sur l’incinérateur de Salaise, anticipée dès ce 1er trimestre (au lieu du 3ème trimestre l’an passé), avec un impact de l’ordre de -3,8 M€.

Retraitée de ces éléments qui pénalisent la comparaison avec le 1er trimestre 2023, la croissance organique du périmètre ressortirait à +2,9% soutenue par les métiers de l’Economie circulaire (valorisations matières) et de Gestion de la Dangerosité.

A l’International, le chiffre d’affaires atteint 75,3 M€, en progression de +17,5% en données publiées. L’effet de périmètre est de +19,7 M€ et l’effet de change est négatif de -1,9 M€.

A périmètre et change constants, l’évolution de l’activité ressort à -10,6% par rapport au 31 mars 2023, sensiblement pénalisée par le recul ponctuel des activités « spots » de chantiers au Pérou et en Afrique du Sud (à hauteur de -6,2 M€).

Hormis ces activités « spots » de chantiers, le chiffre d’affaires ressortirait en léger recul (-2,0% à change constant), la plupart des filiales affichant une évolution favorable de leurs activités à l’exception de certaines filiales en Europe.

Analyse par activité

Données consolidées en M€

Au 31 mars 2023 2024 Variation brute Variation organique Services 120,7 114,7 -5,0% -17,1% dont effet de périmètre 16,2 Economie circulaire 77,6 84,5 +8,8% +4,1% dont effet de périmètre 3,7 Dangerosité 49,2 48,0 -2,5% -2,6% dont effet de périmètre - 0,1 CA contributif 247,5 247,2 -0,1% -7,4%

Les activités de Services s’affichent en retrait de -5,0% par rapport 1er trimestre 2023 en données publiées. Elles intègrent un effet de périmètre lié à Séché ARI, Furia, Essac et Rent-A-Drum.

A périmètre et change constants, leur contraction sensible (-17,1%) reflète principalement la moindre contribution des activités « spots » de dépollution et d’urgence environnementale en France et à l’International (en recul de 14,9 M€).

Les activités liées à l’Economie circulaire enregistrent une sensible progression en données publiées (+8,8%). L’effet de périmètre comptabilise les contributions de Furia et Rent-A-Drum.

A périmètre et change constants, la croissance s’affiche à +4,1% portée par les activités de valorisations matières (notamment purification chimique) qui effacent la baisse du chiffre d’affaires « Energie » en France (-3,9 M€ par rapport au T1 2023), vapeur et électricité dont les prix de vente s’inscrivent en fort retrait par rapport à la même période de l’an passé.

Les activités liées à la Gestion de la Dangerosité connaissent un léger recul en données publiées (-2,5%). L’effet de périmètre reflète la contribution de Rent-A-Drum.

A périmètre et change constant, et dans un contexte de marchés industriels ou collectivités qui restent solides notamment en France, l’évolution du chiffre d’affaires (-2,6%) traduit essentiellement l’impact (pour -3,8 M€) d’une opération de maintenance anticipée sur le 1er trimestre (au lieu du 3ème trimestre les années précédentes) sur l’incinérateur de Salaise.

Analyse par filière

Données consolidées en M€

Au 31 mars 2023 2024 Variation brute Variation organique Déchets Dangereux 164,7 166,5 +1,1% -6,9% dont effet de périmètre 13,8 Déchets Non Dangereux 82,8 80,7 -2,6% -8,6% dont effet de périmètre 6,2 CA contributif 247,5 247,2 -0,1% -7,4%

Sur des marchés qui restent durablement porteurs, la croissance des filières, en particulier la filière Déchets Dangereux, a été principalement pénalisée par le recul des activités de chantier et des ventes d’énergie. Ainsi :

La filière DD extériorise un chiffre d’affaires de 166,5 M€, en progression de +1,1% par rapport au 1er trimestre 2023 en données publiées. Elle intègre un effet de périmètre lié aux contributions de Furia et Essac.

A périmètre et change constants, le recul de la filière ressort à -6,9%, reflétant le recul des activités de dépollution et d’urgence environnementale (pour -14,9 M€), la contraction des prix de vente de la vapeur (impactant le chiffre d’affaires à hauteur de -2,2 M€) ainsi que l’impact de la maintenance anticipée de Salaise (pour -3,8 M€).

La filière DND réalise un chiffre d’affaires de 80,7 M€ en retrait de -2,6% sur la période en données publiées. L’effet de périmètre reflète les contributions de Séché ARI, Furia et Rent-A-Drum.

A périmètre et change constants, le recul de la filière ressort à -8,6%, l’impact de la baisse des ventes d’énergie (principalement électricité) en France (-2,2 M€) n’étant pas compensé par la dynamique des autres activités au sein des autres zones géographiques.

Perspectives de croissance confirmées

Séché Environnement est positionné sur les marchés durablement porteurs de l’économie circulaire, de la transition écologique et de la protection de l’environnement.

Fort de son offre répondant aux principaux enjeux de ses clientèles en matière de décarbonation et de maîtrise de leurs risques industriels et environnementaux, le Groupe est confiant dans sa capacité à extérioriser une croissance mieux orientée dans les prochains mois sur ses principaux marchés.

Séché Environnement fait l’hypothèse d’un fort recul de ses prix de vente d’énergie en 2024 comparé à 2023.

Après la base forte du 1er trimestre 2023, notamment dans les activités de chantier en France et à l’International, et compte tenu de la bonne disponibilité des outils d’incinération Déchets Dangereux en particulier au 2nd semestre par rapport à l’an passé, la croissance devrait accélérer progressivement au cours de l’année, permettant au Groupe d’atteindre son objectif de croissance organique de 5% au titre de l’exercice 2024, par rapport au chiffre d’affaires ajusté 2023 (985 M€1).

Compte tenu de la contribution des filiales acquises fin 2023 (de l’ordre de 60 M€ sur l’exercice au titre des acquisitions réalisées fin 2023), le chiffre d’affaires contributif devrait s’afficher à un niveau proche de 1.100 M€ en 2024.

1 Cf. communiqué de presse du 11 mars 2024 : chiffre d'affaires contributif net de l'effet-prix sur les ventes d'énergie et de l'effet de périmètre des acquisitions réalisées fin 2023.

