Au titre du contrat de liquidité confié par la société SECHE ENVIRONNEMENT (Paris : SCHP) à ODDO BHF, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 2 886 titres

- 464 346,84 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 334

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 441

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 36.990 titres pour 3 972 416,10 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 38.078 titres pour 4 055 123,80 €

Il est rappelé que :

Lors du dernier bilan du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 3 974 titres

- 381 639,20 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 391

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 301

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 28 188 titres pour 3 118 440,70 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 26 989 titres pour 2 981 927,90 €

Lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 5 076 titres

- 279 956,33 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la décision AMF n°2021 1 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À propos de Séché Environnement­­

Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des services à l’environnement, notamment en cas d’urgence environnementale. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d’économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la dangerosité, le Groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu’à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement déploie les technologies de pointe développées par sa R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 implantations dans 16 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Fort de plus de 6100 salariés dont plus de 2900 en France, Séché Environnement a réalisé 1013,5 M€ de chiffre d’affaires en 2023, dont 26% à l’international.

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA

