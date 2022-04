Seche Environnement : Communiqué de presse du 7 avril 2022

Changé, France, le 7 avril 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2022

L'Assemblée Générale Mixte de Séché Environnement se tiendra le vendredi 29 avril 2022 à 10 heures, à Changé (53810), lieudit « La Deloire ».

La tenue de l'Assemblée générale s'effectuera en conformité avec les règles relatives à la situation sanitaire. Les modalités de tenue et de participation à cette Assemblée pouvant être amenées à évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site internet de la

Société(https://www.groupe-seche.com).

Les projets de résolutions, approuvés par le Conseil d'Administration de Séché Environnement du 4 mars 2022 et soumis à l'Assemblée générale des actionnaires, ainsi que tous les documents et renseignements concernant l'Assemblée sont disponibles sur le site Internet de la Société, rubrique Assemblée Générale du 29 Avril 2022.

L'avis préalable à l'Assemblée générale, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a d'ores et déjà été publié le 23 mars 2022 au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO).

L'avis de convocation sera publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et dans un journal d'annonces légales le 8 avril 2022. Ces avis pourront être consultés sur le site

Internet de la Société, également à la rubrique Assemblée Générale du 29 Avril 2022.

Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale mixte figurent dans ces avis

D'une façon générale, vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site de la société (www.groupe-seche.com).

1

Communiqué de presse du 7 avril 2022

Prochaine communication

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 :

26 avril 2022 après bourse

À Propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l'acteur de référence du traitement et de la valorisation de tous les types de déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des opérations de dépollution, auservice de l'environnement et de la santé. Groupe industriel familial français, Séché Environnement œuvre depuis plus de 35 ans pour l'écologie industrielle et territoriale grâce aux technologies innovantes développées par sa R&D. Ses savoir-faire uniques se déploient au cœur des territoires, dans plus de 100 implantations dans le monde, dont une quarantaine de sites industriels en France. Fort de 4600 salariés dont 2000 en France, Séché

Environnement réalise environ 700 M€ de chiffre d'affaires, dont 25% à l'international, porté par une dynamique de croissance à la fois interne et externe via de nombreuses acquisitions. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d'économie circulaire, de traitement des polluants et des gaz à effets de serre, et de maîtrise de la dangerosité, le Groupe contribue directement à la protection du vivant et de la biodiversité - domaine dans lequel il est fortement engagé depuis sa création.

Séché Environnement est coté sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA

CONTACTS

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

Relations Actionnaires

Manuel ANDERSEN

Directeur des Relations investisseurs

m.andersen@groupe-seche.com

+33 (0)1 53 21 53 60

2