Au plan extra-financier, l'intensification des plans d'actions en cours et la mise en œuvre de nouveaux projets emblématiques permettront de poursuivre l'édification d'un Groupe encore plus respectueux de l'Environnement, toujours plus sobre dans ses consommations et plus modéré dans ses impacts.

L'exercice 2023 confirme une nouvelle fois la pertinence de la stratégie de développement de Séché Environnement sur les marchés français et internationaux de la transition écologique, et plus particulièrement ceux de l'économie circulaire et de la lutte contre le changement climatique.

