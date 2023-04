Seche Environnement : .Informations candidats aux postes d'administrateurs (art. R 225-83-5a)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AUX POSTES D'ADMINISTRATEUR DONT LA

NOMINATION EST PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 AVRIL 2023 DE SECHE

ENVIRONNEMENT SA

(Résolutions 5 à 7)

Madame Anne-Brigitte Spitzbarth

De nationalité française, 47 ans

Anne-Brigitte Spitzbarth est ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses, titulaire d'une agrégation d'histoire et d'un MBA obtenu à l'ESSEC Business School. Elle est également docteur en Histoire.

Après avoir enseigné à la John Hopkins University (Baltimore, MD) et à l'université Lille 3 de 1999 à 2004, Anne- Brigitte Spitzbarth commence sa carrière dans le secteur privé en 2005 au sein du groupe Lafarge comme Responsable des affaires publiques européennes, puis devient en 2009 Directrice Audit basée à Kuala Lumpur (Malaisie). Elle exerce à partir de 2012 le poste de Directrice Générale de Lafarge Mauritius, puis devient en 2015 Directrice Supply-Chain chez LafargeHolcim France.

Entre 2019 et 2022, Anne-Brigitte Spitzbarth est VP Operations Excellence & Sustainability, chez GEFCO, puis SVP HSE & Sustainability chez Ceva Logistics, suite au rachat de Gefco par cette filiale de la CMA-CGM.

Actuellement, Anne-Brigitte Spitzbarth exerce les fonctions de SVP ESG (Sustainability) chez Heidelberg Materials (Allemagne).

A ce jour, Anne-Brigitte Spitzbarth ne détient pas d'action de Séché Environnement.

Il est proposé par le Conseil d'administration de nommer Madame Anne-Brigitte Spitzbarth en qualité de nouvelle administratrice indépendante.

Madame Nathalie Tarnaud Laude

De nationalité française, 50 ans

Nathalie Tarnaud Laude est titulaire d'un MBA de la London Business School, d'un master en finance de l'Ecole supérieure de Commerce de Paris et d'un diplôme SFAF (Société française des analystes financiers). Elle a également suivi une formation de l'INSEAD en Transition au Management général en 2013.

Depuis son entrée dans le groupe Airbus en 2005, Nathalie Tarnaud Laude a occupé divers postes au sein de l'industrie de l'aérospatial et de la défense. En octobre 2019, elle a été nommée à la tête du programme NH90 pour Airbus Helicopters et Présidente de NHIndustries, en charge des principales activités du programme NH90. Auparavant, Nathalie Tarnaud Laude était Directrice de la trésorerie chez Airbus Helicopters, et Directrice des Opérations New Technology Ventures au sein de l'organisation CTO du groupe Airbus et la gestion des opérations des entités Testia (filiales de contrôle non destructif du groupe Airbus).

De 2005 à 2013, Nathalie Tarnaud Laude a mené un large nombre de transactions de fusions et acquisitions des divisions du groupe Airbus, et notamment la tentative de regroupement avec BAE Systems en 2012. Elle était auparavant analyste en recherche action auprès de Aurel Leven Securities à Paris, et gestionnaire de risques de produits dérivés financiers pour CCF Securities à Paris.