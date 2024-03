GES évités : Levier financier Changé, France, le 11 mars 2024 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Résultats consolidés 2023 Confirmation de la dynamique de croissance rentable et durable Réalisations financières et extra-financières en avance sur les objectifs Perspectives 2024 à 2026 confortées Performances financières 2023 Objectif 2025 de « CA proche du milliard d'euros » atteint1 CA contributif à 1.013,5 M€ (936,0 M€ à périmètre constant2) Poursuite de la stratégie d'acquisitions ciblées : effet de périmètre +77,5 M€ Solide croissance organique confirmée : CA contributif en hausse de +6% (dont +9% en France) Sensible progression de la rentabilité opérationnelle à périmètre constant2 EBE à périmètre constant de 218,4 M€ en hausse organique3 de +10%, à 23,3% CA (vs. 22,6% en. 2022) ROC à périmètre constant de 105,1 M€ en hausse organique3 de +18%, à 11,2% CA (vs. 10,2% en 2022) à 2,7x l'EBE -avant acquisitions de fin 2023- Performances extra-financières 2023 GES émis : objectif de réduction de 10% dépassé avec 2 ans d'avance1 à -11% vs. 2020 en hausse de +29% vs. 2020 pour un objectif de +40% en 2025 Dividende 2023 proposé en hausse à 1,20 euro par action (vs. 1,10 euro au titre de 2022)4 Perspectives 2024 à 2026 bien orientées5 Objectifs 2024 confortés CA en hausse organique de +5% (vs. CA ajusté 2023) + effet de périmètre de 60 M€ environ EBE en hausse organique de +10% pour viser environ 230 M€ (vs. EBE ajusté 2023) ROC en progression organique de +14% pour viser environ 105 M€ (vs. ROC ajusté 2023) Levier financier à 2,7 x EBE -hors croissance externe- Feuille de route 2026 confirmée Cf. Communiqué du 7 mars 2022

Communiqué de presse du 11 mars 2024 Lors du Conseil d'administration qui s'est réuni le 6 mars 2024 afin d'approuver les comptes de l'exercice 2023, le Président du Conseil d'administration Joël Séché a déclaré : L'exercice 2023 confirme une nouvelle fois la pertinence de la stratégie de développement de Séché Environnement sur les marchés français et internationaux du développement durable, et plus particulièrement ceux de l'économie circulaire et de la lutte contre le changement climatique. Engagé depuis plusieurs années dans une stratégie de croissance externe qui élargit la palette de ses offres et étend sa couverture géographique, Séché a intégré cette année, en France, de nouveaux métiers à fort contenu technologique, ceux du cycle de l'eau industrielle, au sein de marchés prometteurs portés par les réglementations environnementales. l'international, ce sont de nouvelles acquisitions stratégiques, en Italie, au Pérou et en Namibie, qui viennent conforter ses expertises d'acteur spécialiste des déchets dangereux et ses positions d'opérateur de référence auprès des clientèles industrielles dans ces régions. Fort de l'alignement élevé de ses activités à la taxonomie verte européenne, Séché propose ainsi à ses clientèles, industrielles ou publiques, une offre de proximité qui répond à la plupart de leurs enjeux environnementaux de durabilité. La solide croissance organique affichée par le Groupe en 2023 confirme la dynamique commerciale et la bonne orientation de la plupart des activités observées dans les années récentes, en particulier en France. Avec deux ans d'avance sur les objectifs, le chiffre d'affaires contributif dépasse le seuil symbolique du milliard d'euros ! Le haut niveau de performance opérationnelle extériorisé sur le périmètre historique démontre la capacité de Séché à intégrer rapidement les acquisitions des années récentes, à mettre en œuvre immédiatement des synergies industrielles et commerciales avec les autres métiers du Groupe et à les élever à ses standards de profitabilité. La performance extra-financière n'est pas en reste : après la validation par la SBTi de sa trajectoire Climat alignée sur les Accords de Paris, Séché est déjà en 2023 au rendez-vous de son objectif fixé pour 2025 en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, le Groupe a également fortement accru ses gaz à effet de serre évités chez ses clients au titre de ses activités de recyclage, le plaçant en bonne position pour atteindre son objectif 2025. De nouvelles ambitions ont été fixées, qui tracent à l'horizon 2026 de solides perspectives de croissance, de progression de la rentabilité opérationnelle et de génération de trésorerie libre. Sur le plan extra-financier, l'intensification des plans d'actions en cours et la mise en œuvre de nouveaux projets emblématiques permettront de poursuivre l'édification d'un Groupe encore plus respectueux de l'Environnement, toujours plus sobre dans ses consommations et plus modéré dans ses impacts. Ce sont autant d'indicateurs qui valident le modèle de croissance rentable et durable de Séché Environnement, autant de moyens pour lui, d'accélérer sa propre transition écologique et d'accélérer son développement. » 2

Communiqué de presse du 11 mars 2024 INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES DONNEES CONSOLIDEES AU 31 DECEMBRE 2023 En millions d'euros 2022 2023 Variation Variation brute organique Chiffre d'affaires publié 972,7 1088,9 +11,9 % +5,8% dont CA contributif 895,3 1013,5 +13,2 % +6,4% Excédent brut d'exploitation 201,6 217,7 +8,0 % +10,1% En % du CA contributif 22,6 % 21,5 % - - Résultat opérationnel courant 91,3 101,2 +10,8 % +17,8% En % du CA contributif 10,2 % 10,0 % - - Résultat opérationnel 87,0 91,4 +5,1 % +12,2% Résultat financier (18,5) (22,2) +20,0 % - Impôt sur les résultats (19,2) (17,8) (7,3) % - QP résultat entreprises associées (1,3) (1,3) ns - Résultat net consolidé 47,9 50,0 +4,4 % +20,0% Dont part des participations ne donnant pas (3,3) (2,2) (33,3)% - le contrôle Dont part du Groupe 44,6 47,8 +7,2 % +23,2% Résultat par action dilué (en €) 5,72 6,13 +7,2 % +23,2% Cashflow opérationnel récurrent 179,1 190,2 +6,2 % Investissements industriels 95,7 88,7 (7,3)% décaissés nets Cashflow opérationnel disponible 78,4 101,3 +29,2 % Trésorerie et équiv. de trésorerie 126,2 162,2 +28,5 % Dette financière nette (IFRS) 587,4 641,9 +9,3 % Levier financier 2,8x 2,9x +0,1x 3

Communiqué de presse du 11 mars 2024 COMMENTAIRES SUR LES COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2023 PRINCIPAUX RESULTATS EXTRA-FINANCIERS 2023 En 2023, Séché Environnement a poursuivi sa stratégie de croissance rentable, en couplant une croissance interne dynamique à une stratégie de croissance externe ciblée. Au sein des marchés porteurs de la transition écologique et du développement durable, le Groupe a maintenu une croissance solide sur son périmètre historique et a finalisé avec succès l'intégration de nouvelles activités acquises fin 2022, notamment les activités liées au cycle de l'eau industrielle. Le Groupe a également réalisé de nouvelles acquisitions en France et à l'International, qui viennent compléter sa palette d'offres tout autant que son maillage territorial au cœur de marchés stratégiques. Au terme de l'exercice, Séché Environnement extériorise une performance financière et extra- financière qui lui permet d'atteindre dès 2023 plusieurs des objectifs financiers et extra- financiers fixés pour 20256. Pour ces raisons, le Groupe confirme sa nouvelle feuille de route financière et extra-financière à horizon 2026.7 Poursuite de la stratégie d'acquisitions - Autres effets de périmètre En France, Séché Environnement a finalisé l'acquisition de la société Assainissement Rhône- Isère (ARI) renommée depuis lors Séché Assainissement Rhône-Isère (« Séché ARI »). Basée à Bonnefamille (Isère) et présente sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette société habilitée à intervenir sur les sites classés Seveso est présente dans les métiers de l'assainissement, du nettoyage industriel et de l'hydrocurage haute pression. A l'International, le Groupe a successivement acquis : Furia Srl (Italie) 8 : Furia est une entreprise italienne spécialisée dans la collecte, le tri, le regroupement et la valorisation de déchets dangereux et non dangereux d'origine industrielle. La Société exerce également, à hauteur de 40 % de son chiffre d'affaires, des activités de dépollution de sols et de décontamination de sites.

Communiqué de presse du 11 mars 2024 Au cours de la période, le Groupe a également finalisé avec succès le transfert d'un portefeuille d'activités liées au cycle de l'eau industrielle acquis auprès du Groupe Veolia fin novembre 2022. Les actifs cédés comprennent des contrats conclus avec plus de 120 industriels et un réseau de 20 agences en France. Cette cession s'accompagne du transfert de quelque 350 collaborateurs spécialistes des métiers du cycle de l'eau industrielle. Les opérations de transfert se sont achevées fin 2023 et ont occasionné des charges non récurrentes significatives, notamment celles liées à la rémunération du Groupe Veolia au titre d'un certain nombre de prestations de gestion commerciale et administrative que ce dernier a continué d'exercer pendant la période du transfert. Performances financières confortant les objectifs de la feuille de route 2024-2026 Confirmation de la dynamique de croissance organique, notamment en France Au 31 décembre 2023, Séché Environnement affiche un chiffre d'affaires contributif de 1.013,5 M€ en progression de +6,4 % à périmètre et change constants par rapport à 2022. Sur la période, l'activité a été portée par les marchés en France (73,9 % du chiffre d'affaires contributif) au sein desquels le Groupe confirme la poursuite de sa dynamique commerciale sur la plupart de ses marchés, alors que l'International affiche des situations différenciées selon les zones géographiques et les filiales. France : dynamisme commercial sur des marchés bien orientés Opérateur intégré des métiers de l'économie circulaire et des services environnementaux, Séché Environnement bénéficie en France de marchés durablement portés par les évolutions réglementaires favorisant l'économie circulaire, la lutte contre le changement climatique et les enjeux liés à la sécurité environnementale des infrastructures industrielles. En 2023, le Groupe a connu des marchés industriels bien orientés, en particulier dans les métiers liés à l'Economie circulaire et dans les Services, alors que l'extension de son offre, notamment avec l'intégration de nouveaux métiers de Services comme ceux de la gestion des eaux industrielles- a favorisé la mise en œuvre de synergies industrielles et commerciales intra-groupe qui ont amplifié sa dynamique de croissance. Les marchés avec les Collectivités ont confirmé leur résilience dans un contexte caractérisé par le haut niveau d'utilisation des installations de valorisation et de traitement de déchets et la poursuite d'une dynamique de prix très positive. Par ailleurs, le Groupe a bénéficié d'une hausse sensible des prix de vente d'énergie, en lien avec le plein effet des indexations de ses contrats de vente d'énergie intervenues en 2022 (ventes de vapeur en particulier). Au total, Séché Environnement affiche en France une croissance organique très sensible, de +9,4 % par rapport à l'an passé, illustrant la pertinence de son offre commerciale au regard des enjeux de sécurité environnementale et de durabilité des acteurs économiques comme des impératifs à court terme en matière d'accès aux ressources, matières ou énergie. International : performances différenciées selon les filiales A l'international, Séché Environnement est présent par certains de ses métiers sur des zones géographiques ciblées, ce qui confère au Groupe des expositions plus fortes à certains marchés et/ou certaines clientèles locales, et rend la contribution des différentes filiales éventuellement moins homogènes. 5

Communiqué de presse du 11 mars 2024 En 2023, la plupart des marchés à l'International sont demeurés bien orientés, soutenus par le bon niveau d'activité des clientèles industrielles locales, comme l'illustre la performance remarquable des filiales sud-américaines ou la contribution solide des filiales européennes. Toutefois, quelques filiales affichent des activités en retrait au regard de leur niveau d'activité particulièrement élevé de 2022, comme en Afrique du Sud où Spill Tech avait enregistré des contrats d'urgence environnementale d'ampleur exceptionnelle ou encore Solarca, spécialiste du nettoyage chimique, qui avait bénéficié l'an passé d'un fort effet de reprise de son carnet de commandes après les années de pandémie. Le périmètre international enregistre de surcroît un effet de change fortement négatif, de (16,3) M€ vs. un effet de change positif de +4,5 M€ en 2022, essentiellement lié à la dégradation de la parité du Rand sud-africain. Dès lors, le chiffre d'affaires s'affiche en léger retrait par rapport à 2022, de (0,8) % à périmètre et change constants. Résultats opérationnels en progression : forte contribution du périmètre historique L'exercice 2023 affiche une nouvelle hausse des résultats opérationnels consolidés, en particulier sur le périmètre historique en France où les rentabilités opérationnelles, brute et courante, enregistrent une progression significative par rapport à 2022. Ainsi, l'Excédent brut d'exploitation (EBE) atteint 217,7 M€, soit 21,5 % du chiffre d'affaires contributif, en hausse de +8,0 % en données publiées (vs. 201,6 M€, soit 22,6 % du chiffre d'affaires contributif en 2022). périmètre constant, il s'affiche à 218,4 M€, en progression organique sensible, de +10,1 % à 23,3 % du chiffre d'affaires contributif (vs. 22,6 % du chiffre d'affaires contributif il y a un an). La progression de la rentabilité opérationnelle brute reflète la solide contribution du périmètre France : L'EBE France affiche une hausse organique de +18,8 % à 176,7 M€, soit 25,7 % du chiffre d'affaires contributif, marquant une progression significative de la rentabilité opérationnelle brute par rapport à l'an passé (23,6 % du chiffre d'affaires contributif).

Outre des effets commerciaux favorables (effets volumes et effets prix), l'EBE France enregistre les effets positifs de la politique d'efficience industrielle sur la disponibilité des outils et la productivité de l'organisation. Cette nouvelle progression de la rentabilité opérationnelle brute à des niveaux historiquement élevés illustre également la capacité de Séché Environnement à intégrer rapidement les nouveaux périmètres acquis dans les années récentes et à élever leur rentabilité aux standards du Groupe. Cette performance est d'autant plus remarquable que la progression de ce solde est limitée en 2023, à hauteur de (9,4) M€, par le plafonnement des profits infra-marginaux des producteurs d'électricité mis en place par la loi de finances pour 2023 (avec un impact négatif de 5,8 M€ dès 2022) réduisant les gains sur les ventes d'électricité à +2,6 M€. L'EBE International affiche un recul organique de -15,9 % et ressort à 41,7 M€, soit 16,8 % du chiffre d'affaires contributif (vs. 52,9 M€ à 19,9 % du chiffre d'affaires contributif en 2022). La moindre contribution des activités à l'International résulte essentiellement des retards d'activité enregistrés au sein de certaines filiales (notamment Spill Tech et Solarca) étant rappelé que la rentabilité opérationnelle brute du périmètre international en 2022 avait été portée par la contribution de grands contrats d'urgence environnementale d'ampleur exceptionnelle à hauteur d'environ 5 M€. 6

Communiqué de presse du 11 mars 2024 Le Résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 101,2 M€ soit 10,0 % du chiffre d'affaires contributif marquant une hausse de +10,8 % en données publiées par rapport à l'an passé (91,3 M€, soit 10,2 % du chiffre d'affaires contributif). périmètre constant, la progression est très soutenue (+17,8 % à change constant) à 105,1 M€ soit 11,2 % du chiffre d'affaires contributif. Cette progression de la rentabilité opérationnelle courante résulte de la solide performance du périmètre France : Le ROC France atteint 85,9 M€ soit 12,5 % du chiffre d'affaires contributif (vs. 9,8 % du chiffre d'affaires contributif en 2022, reflétant la progression organique de l'EBE minorée, en particulier, d'une augmentation modérée des dotations aux amortissements et provisions, en lien avec la maîtrise des investissements et la qualité du portefeuille de créances Clients.

Le ROC International s'établit à 19,2 M€ soit 7,7 % du chiffre d'affaires contributif (vs. 29,6 M€, soit 11,1 % du chiffre d'affaires contributif en 2022). Ce recul est essentiellement imputable à la moindre performance de l'EBE International à périmètre et change constant. Le Résultat opérationnel (RO) atteint 91,4 M€, soit 9,0 % du chiffre d'affaires contributif, en hausse de +5,1 % en données publiées et de +12,2 % à périmètre et change constants par rapport à l'an passé. Cette évolution retrace la progression du ROC minorée, notamment, de dépréciations sur actifs incorporels à hauteur de (7,1) M€. Ces dépréciations résultent principalement à la non- utilisation de développements exécutés dans le cadre de la mise en place de l'ERP français à la suite des tests réalisés par les sociétés pilotes au cours du 2nd semestre 2023. Nouvelle hausse du Résultat net part du Groupe - Dividende proposé en augmentation Résultat financier Au 31 décembre 2023, le Résultat financier s'établit à (22,2) M€ contre (18,5) M€ fin 2022, marquant une hausse de +20,0 % sur un an. Cette évolution reflète principalement : L'augmentation du coût de l'endettement brut, à (26,1) M€ vs. (17,8) M€ il y a un an, lié à la hausse du coût de la dette brute, à 3,49 % vs. 2,56 % en 2022, et à la progression de la dette financière brute moyenne sur la période (cf. infra).

L'amélioration du poste « Autres produits et charges financiers », à +0,9 M€ vs. (1,5) M€ en 2022, principalement en raison de la constatation d'un produit de désactualisation de la provision pour risque trentenaire, à hauteur de +2,3 M€ (vs. une charge de (0,5) M€ il y a un an). Impôts sur les résultats Au 31 décembre 2023, le poste « Impôts sur les résultats » s'établit à (17,8) M€ vs. (19,2) M€ en 2022, faisant ressortir un taux d'imposition effectif de 25,8 % vs. 28,1 %. Résultat net consolidé Après comptabilisation de la quote-part dans les résultats des entreprises associées, soit (1,3) M€ au 31 décembre 2023, montant identique à celui de 2022, le Résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à 50,0 M€ vs. 47,9 M€ en 2022. 7

Communiqué de presse du 11 mars 2024 Net de la part des participations ne donnant pas le contrôle, à hauteur de (2,2) M€, le Résultat net part du Groupe s'établit à 47,8 M€, soit 4,7 % du chiffre d'affaires contributif au 31 décembre 2023 (vs. 44,6 M€, soit 5,0 % du chiffre d'affaires contributif en 2022). Le Résultat net par action s'établit à 6,13 euros vs. 5,72 euros au 31 décembre 2022. Le dividende sera porté de 1,10 euro à 1,20 euro par action, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 26 avril 2024. Il détachera le 8 juillet 2024 pour mise en paiement à compter du 10 juillet 2024. Confirmation d'une situation financière solide Le cashflow opérationnel disponible s'établit 101,3 M€ en progression de 29,2 % par rapport à 2022 (78,4 M€), extériorisant un taux de conversion de l'EBE en cash de 47 % (vs. 39 % il y a un an). Cette évolution favorable est notamment liée à la maîtrise des investissements industriels et à la réduction significative du besoin en fonds de roulement. Ainsi, les investissements industriels comptabilisés s'établissent à 97,2 M€ soit 9,6 % du chiffre d'affaires contributif (vs. 105,0 M€ en 2022, soit 11,7 % du chiffre d'affaires contributif) : Les investissements récurrents (ou de maintenance) ont atteint 68,2 M€, soit 6,7 % du chiffre d'affaires contributif (vs. 57,4 M€ en 2022, soit 6,4 % du chiffre d'affaires contributif), la légère hausse constatée par rapport à l'an passé étant essentiellement liée aux GER (charges périodiques de « Grand Entretien - Réparations ») ;

Les investissements non récurrents (ou de développement) s'élèvent à 29,0 M€, soit 2,9 % du chiffre d'affaires contributif (vs. 47,6 M€ en 2022, soit 5,3 % du chiffre d'affaires contributif) et concernent essentiellement des investissements de croissance dans les activités d'Economie circulaire et de Services. La variation du besoin en fonds de roulement s'affiche à (6,3) M€ en forte amélioration par rapport à 2022 où elle atteignait (-25,1) M€, illustrant le succès des efforts du Groupe pour revenir à une situation plus normative au regard de la croissance de l'activité et malgré les conséquences de la cyberattaque du printemps 2023 sur la gestion des facturations et des recouvrements. La trésorerie active s'élève à 162,2 M€, vs. 126,2 M€ un an plus tôt, variation de +28,5 % qui reflète le bon niveau de trésorerie libre générée en 2023 -horsacquisitions-. La situation de liquidité est solide, à 332,2 M€ au 31 décembre 2023 vs. 313,1 M€ fin 2022. La dette financière nette s'établit à 641,9 M€ vs. 587,4 M€ au 31 décembre 2022. Cette progression de +54,5 M€ reflète : Pour (43,3) M€, le désendettement du Groupe à périmètre constant et avant effets non cash.

Pour +35,5 M€ : une variation non cash -à périmètre constant- liée notamment aux nouveaux contrats IFRS 16.

-à périmètre constant- liée notamment aux nouveaux contrats IFRS 16. Pour +62,3 M€, les effets de périmètre (décaissements de la juste valeur des titres et les locations financières des sociétés acquises). Le levier financier s'établit à 2,9 fois l'EBE vs. 2,8 fois un an plus tôt. Hors acquisitions réalisées fin 2023, il se serait établi à 2,7 fois l'EBE conformément aux objectifs du Groupe. 8

Communiqué de presse du 11 mars 2024 Solides performances extra-financières en 202311 Au cours de l'exercice 2023, Séché Environnement a intensifié sa stratégie extra-financière en particulier dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, de la sobriété Eau et Energie ainsi que de la protection de la biodiversité. Notamment, le Groupe a : Obtenu la validation de sa trajectoire Climat par la SBTi

En janvier 2023, la Science Based Target initiative (SBTi) a validé l'objectif de réduction des émissions de GES de Séché Environnement. La SBTi reconnaît ainsi que la cible que s'est fixée Séché Environnement est basée sur des critères scientifiques et en ligne avec l'Accord de Paris de lutte contre le réchauffement climatique visant une limitation du réchauffement climatique à 2°C d'ici à 2050.

La stratégie de décarbonation de Séché Environnement vise une réduction absolue de - 25 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) directes (scope 1) et indirectes liées à la consommation d'énergie (scope 2) entre 2020 et 2030.

En janvier 2023, la Science Based Target initiative (SBTi) a validé l'objectif de réduction des émissions de GES de Séché Environnement. La SBTi reconnaît ainsi que la cible que s'est fixée Séché Environnement est basée sur des critères scientifiques et en ligne avec l'Accord de Paris de lutte contre le réchauffement climatique visant une limitation du réchauffement climatique à 2°C d'ici à 2050. La stratégie de décarbonation de Séché Environnement vise une réduction absolue de - 25 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) directes (scope 1) et indirectes liées à la consommation d'énergie (scope 2) entre 2020 et 2030. Confirmé les taux élevés d'éligibilité et d'alignement de ses activités à la taxonomie verte européenne.

Séché Environnement dispose d'un modèle économique durable au sens de la taxonomie verte européenne.

Sur la base des six actes délégués publiés le 5 juin 2023 par la Commission européenne, les pourcentages d'éligibilité et d'alignement des activités de l'entreprise à la réalisation des 6 objectifs environnementaux atteignent respectivement 84 % et 70 % du chiffre d'affaires au 31 décembre 2023.

Ces chiffres sont largement supérieurs à la moyenne des activités économiques en Europe (dont l'alignement est estimé est à 20 %) 12 , illustrant la contribution de l'entreprise au verdissement de l'économie.

Séché Environnement dispose d'un modèle économique durable au sens de la taxonomie verte européenne. Sur la base des six actes délégués publiés le 5 juin 2023 par la Commission européenne, les pourcentages d'éligibilité et d'alignement des activités de l'entreprise à la réalisation des 6 objectifs environnementaux atteignent respectivement 84 % et 70 % du chiffre d'affaires au 31 décembre 2023. Ces chiffres sont largement supérieurs à la moyenne des activités économiques en Europe (dont l'alignement est estimé est à 20 %) , illustrant la contribution de l'entreprise au verdissement de l'économie. Atteint dès 2023, son objectif de réduction de ses émissions de GES fixé par sa stratégie Climat à horizon 2025

Avec des émissions de gaz à effet de serre ramenées à seulement 555 ktCO 2 eq en 2023, Séché Environnement atteint avec deux ans d'avance son objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre fixés en 2021 pour l'horizon 2025.

Cet indicateur figure en particulier en tant que critère d'impact de son emprunt obligataire de novembre 2021, à savoir, la réduction de 10% des émissions de gaz à effet de serre scope 1 et 2 du périmètre France 2020.

Avec une performance de +29% en 2023 au titre des gaz à effet de serre évités, Séché Environnement est également en bonne voie pour atteindre son second objectif fixé par sa stratégie Climat : l'augmentation de +40% des émissions évitées par les activités de valorisation matières sur le périmètre France 2020. Les performances extra-financières de Séché Environnement sont présentées de manière exhaustive au sein de la Déclaration de Performance Extra-financière publiée dans le Document d'Enregistrement Universel 2023 disponible sur le site internet de la Société. Source : AEMF octobre 2023 9