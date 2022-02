Seche Environnement : Labellisation Recyterre pour la plateforme de valorisation des terres Séché Environnement de Roques-sur-Garonne (31)

Fortement impliquées dans les enjeux d'économie circulaire, les équipes de Séché Eco Services ont développé des solutions visant à permettre la réutilisation des terres polluées après traitement, permettant ainsi de réduire la consommation de granulats vierges.

Reconnaissance de cette expertise, la plateforme implantée à Roques-sur-Garonne, au sud de Toulouse, a été labellisée fin décembre Recyterre niveau « Exemplaire », le plus haut niveau de labellisation. C'est la première plateforme labellisée pour le traitement des terres, au-delà de l'Ile-de-France.

Créé par la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et le Syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage (Seddre) pour le chantier du Grand Paris, ce label d'excellence distingue les entreprises engagées dans des démarches de valorisation des terres et présentant de fortes garanties pour la traçabilité. Il est par ailleurs une garantie pour les utilisateurs de matériaux recyclés de disposer de produits répondant à une haute qualité environnementale et technique.

« Nous sommes des partenaires de proximité pour les aménageurs publics et privés, et contribuons à la réussite de ces programmes souvent d'envergure en proposant des voies de valorisation. Ce label est la reconnaissance de notre savoir-faire, il est une garantie supplémentaire pour nos prescripteurs, et nous conforte dans notre volonté de poursuivre nos démarches tournées vers l'économie circulaire. »

Nicolas Nouviale, Directeur des plateformes de valorisation des terres.

La plateforme de Roques-sur-Garonne traite ainsi plus de 60 000 tonnes de terres chaque année, issues de chantiers ou de programmes d'aménagement réalisés sur la métropole toulousaine. 80 % des terres traitées proviennent d'un rayon de moins de 20 km. A l'issue du traitement, plus de 70 % des terres peuvent être réutilisées dans le cadre d'opérations de réhabilitation notamment.

L'audit exhaustif des activités et de l'organisation de la plateforme, mené au cours du second semestre 2021, a porté sur quatre axes principaux :

le respect du cadre règlementaire ,

, la rigueur de gestion des flux de matériaux entrants et sortants,

de matériaux entrants et sortants, la qualité des matériaux commercialisés,

commercialisés, le respect de procédures strictes en matière de sécurité et d'environnement.

Séché Eco Services est la filiale de Séché spécialisée dans les services à l'environnement. Les équipes ont développé des expertises leur permettant d'intervenir sur l'ensemble des problématiques environnementales que peuvent rencontrer les entreprises et territoires : dépollution, réhabilitation de sites y compris à risque pyrotechnique, gestion et valorisation de terres polluées, traitement des effluents industriels (dans le cadre de chantiers ou de création d'installations), démolition, démantèlement, désamiantage …Leurs interventions peuvent être ponctuelles (cas de chantiers), ou bien d'une durée plus longue dans le cadre de contrats de gestion déléguée intégrant la mise à disposition de moyens humains au sein des entreprises.

Dans le sud-ouest, Séché Eco Services compte deux plateformes de valorisation des terres polluées, à Roques sur Garonne (31) et à Lacq (64), et regroupe environ 80 personnes.