Seche Environnement : Activité bien orientée au 1er trimestre 2021

Le Groupe démontre ainsi sa capacité à bénéficier pleinement de la reprise économique et du redémarrage des marchés industriels en France et dans le Monde.

La croissance du 1er trimestre est portée par la France, qui bénéficie de la bonne orientation des marchés, du niveau élevé des productions industrielles et des effets positifs liés à la mise en œuvre de l'économie circulaire. L'International affiche des situations encore contrastées avec le retour des activités à des niveaux normatifs en Europe et en Afrique du Sud, un niveau d'activité toujours en retrait sensible en Amérique Latine, alors que Solarca fait preuve d'un fort rebond de ses opérations (Services aux Industriels) dans le Reste du Monde.

Le chiffre d'affaires contributif4 retraite, au sein du chiffre d'affaires publié, les investissements concessifs (« chiffre d'affaires IFRIC 12 ») et désormais, la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) dont la progression attendue sur la période 2021-2025, à la fois très significative et fortement différenciée selon les filières et les métiers, conduit à créer un chiffre d'affaires non représentatif de la performance économique des activités auxquelles elle s'applique, notamment au sein de la filière DND en France.

Au 31 mars 2021, Séché Environnement publie un chiffre d'affaires consolidé -avant consolidation de Spill Tech3- de 180,8 M€ contre 172,9 M€ un an plus tôt.

Séché Environnement est l'acteur de référence du traitement et de

À propos de Séché Environnement la valorisation de tous les types de déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des opérations de dépollution, au service de l'environnement et de la santé. Groupe industriel familial français, Séché Environnement œuvre depuis

plus de 35 ans pour l'écologie industrielle et territoriale grâce aux technologies innovantes développées par sa R&D. Ses savoir-faire uniques se déploient au cœur des territoires, dans plus de 100 implantations dans le monde, dont une quarantaine de sites industriels en France. Fort de 4600 salariés dont 2000 en France, Séché Environnement réalise environ 700 M€ de chiffre d'affaires, dont 25% à l'international, porté par une dynamique de croissance à la fois interne et externe via de nombreuses acquisitions. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d'économie circulaire, de traitement des polluants et des gaz à effets de serre, et de maîtrise de la dangerosité, le Groupe contribue directement à la protection du vivant et de la biodiversité - domaine dans lequel il est fortement engagé depuis sa création.

Séché Environnement est coté sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA

Résultats consolidés au 30 juin 2021 :

13 septembre 2021 après bourse

Assemblée générale mixte à huis clos

30 avril 2021

Communiqué de presse du 27 avril 2021

Perspectives favorables confirmées

Ce bon début d'année conforte les perspectives de croissance de Séché Environnement pour l'exercice en cours.

Le Groupe prévoit ainsi d'accélérer son rythme de croissance organique sur l'ensemble de l'année, avec une base favorable à partir du 2 ème trimestre 2020.

A périmètre réel, l'exercice 2021 enregistrera également la contribution de Spill Tech, en cours d'acquisition avec un chiffre d'affaires annuel attendu de l'ordre de 30 M€ au titre de son exercice 2021, clos le 28 février 2022.

Séché Environnement confirme également son objectif de marge d'EBE pour 2021 de l'ordre de 21% du chiffre d'affaires.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour commenter l'activité du 1 er trimestre 2021, se tiendra, en français uniquement, le 27 avril 2021 à 18h00 (Paris).

Pour participer à la conférence , composer le +33 (0)1 70 71 01 59 - Code : 71 98 28 49 # Un support de présentation est disponible dès 17h45 sur le site de Séché Environnement : https://www.groupe-seche.com/fr/investisseurs/accueil

La réécoute de la conférence sera disponible au +33 (0)1 72 72 74 02 - Code : 42 50 05 325#