Séché Environnement : Emission d'une obligation à critères d'impact ESG pour accélérer la croissance sur les marchés du développement durable

Séché Environnement (Paris:SCHP) annonce une émission obligataire à critères d’impact ESG pour accélérer sa croissance sur les marchés de l’économie circulaire et de la transition écologique.

Le succès de cette émission illustre l’attractivité de sa stratégie long terme pour les investisseurs de la finance durable.

Séché Environnement a émis une obligation de 50 M€ de maturité 8 ans (remboursement in fine) dans des conditions de taux améliorées et assortie de critères d’impact ESG :

Taux d’autosuffisance énergétique ;

Actions en faveur de la préservation de la biodiversité ;

Evolution de l’accidentologie, mesurée par l’indice TF1.

En cas d’évolution favorable de ces critères mesurés annuellement, le taux d’intérêt nominal de l’émission, de 2,90%, peut être revu à la baisse de 20 points de base (0,2%).

Cette émission est destinée à financer la récente acquisition de Spill Tech en Afrique du Sud1 ainsi que les investissements de croissance programmés en 20212.

Selon Baptiste Janiaud, Directeur administratif et financier de Séché Environnement, « le succès de notre émission obligataire assortie de critères d’impact ESG auprès d’institutions de référence de la finance durable consacre la reconnaissance du statut de Séché Environnement en tant qu’acteur majeur de la transition écologique, et tout particulièrement, la qualité de sa démarche sociale et environnementale. Cette émission confère au Groupe de nouveaux moyens pour accélérer dès 2021 sa stratégie de croissance interne et externe sur les marchés du développement durable en France et à l’International. »

1 Cf. communiqué du 18 janvier 2021

2 Cf. communiqué du 8 mars 2021

