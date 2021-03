Seche Environnement : Lina Cano – Assurer la traçabilité des déchets

Je suis colombienne et je suis arrivée au Chili il y a trois ans. J'ai d'abord travaillé comme responsable administrative dans une grande entreprise chilienne de viande. J'ai rejoint le site Séché Group Chile de Sierra Gorda pour un simple remplacement et, il y a un an, j'ai été embauchée au poste de responsable d'acceptation des déchets. Je me suis vu confier beaucoup de responsabilités.

Mon travail consiste à soutenir les services administratifs, notamment les ressources humaines, mais également à contrôler l'accès des camions au site, en vérifiant qu'ils disposent de tous les documents nécessaires. Cette tâche est coordonnée avec le laboratoire de l'entreprise afin de garantir la traçabilité des déchets entrants et le bon fonctionnement du site.

Un jour, en pleine crise de Covid19, 22 camions sont arrivés en même temps. Le téléphone sonnait les talkie-walkie hurlaient…Mais l'un des chauffeurs, très gentil, m'a dit : « Si ces gars-là vous embêtent, je vous défendrai ! Ne paniquez pas, prenez votre temps, nous devons tous apprendre à attendre notre tour ». Il est resté à mes côtés jusqu'à ce que le dernier camion, qui était le sien, entre.

Bien sûr, j'ai parfois dû faire face aux commentaires des chauffeurs, tels que « ce n'est pas un travail pour les femmes ». Mais cela ne m'a jamais empêchée de m'investir dans mon travail et de le faire bien. Nous faisons tout notre possible pour accélérer l'entrée des camions et coordonner notre travail avec le laboratoire afin que les chauffeurs puissent se reposer.

Rien dans la vie n'est réservé aux hommes ou aux femmes. Nous avons tous la capacité d'exercer différentes activités, mais il faut se fixer comme objectif d'être le meilleur et faire tout son possible pour y parvenir.

Je suis passionnée de cuisine et j'y trouve beaucoup de plaisir. Cette passion me pousse à découvrir la gastronomie d'autres pays, à essayer de nouvelles recettes et, surtout, à mettre beaucoup d'amour dans ce que je fais, car c'est ainsi que les choses sont les meilleures. Avant le Covid19, j'apportais des petits plats à mes collègues et ils m'ont déjà dit qu'ils avaient hâte que la crise se termine...

