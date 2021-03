Seche Environnement : Résultats annuels 2020 en haut des objectifs

Changé, France, le 8 mars 2021

Résultats annuels 2020 en haut des objectifs

Séché Environnement atteint, voire dépasse, ses objectifs 2020 présentés lors de sa Journée Investisseurs du 26 juin 2018 et précisés à l'occasion de ses résultats du 1er semestre 2020.

Le Groupe démontre une nouvelle fois la résilience de ses métiers, de ses marges opérationnelles et de sa génération de trésorerie.

Il réaffirme sa capacité à poursuivre en 2021 sa stratégie de croissance rentable en France et à l'International et confirme sa feuille de route 2022.

Résilience de l'activité CA contributif : 673 M€ -2% Résilience des marges opérationnelles EBE : 137 M€ soit 20,4% du CA +1% ROC : 48 M€ soit 7,1% du CA stable Résilience de la situation financière Cash-flow disponible : 63 M€ +30% Dette financière nette : 450 M€ -1% Levier financier à 3,1x stable

Dividende proposé à l'AG du 30 avril 2021 : 0,95 € par action (inchangé)

Perspectives 2021 favorables

Hypothèse de réduction progressive des impacts de la crise sanitaire

Poursuite d'une croissance solide en France et retour à des niveaux d'activité d'avant-crise sur l'ensemble des zones à l'International

Poursuite de la hausse des marges opérationnelles visant un EBE/CA contributif à 21% Reprise des investissements de croissance après la prudence de 2020

Objectif de levier financier amélioré : de l'ordre de 2,9x fin 20211 (hors croissance externe)

Confirmation de la feuille de route à horizon 2022

Chiffre d'affaires contributif entre 750 M€ et 800 M€ dont environ 30% à l'International EBE compris entre 21% et 22% du chiffre d'affaires contributif

Levier financier inférieur à 3,0x EBE

1 vs. un objectif initial de l'ordre de 3,0x -cf. communiqué du 17 décembre 2019-

Lors du Conseil d'administration réuni le 5 mars 2021 afin d'approuver les comptes de l'exercice 2020, le Président Joël Séché a déclaré : « Au terme d'une année inédite, Séché

Environnement démontre une nouvelle fois la résilience de ses métiers, de ses performances opérationnelles, financières et environnementales.

Nous devons cette résilience d'abord à l'engagement constant des femmes et des hommes qui composent cette entreprise : je leur exprime, au nom du Conseil, toute notre reconnaissance.

Nous devons aussi cette résilience à l'agilité de notre organisation et à la pertinence de notre stratégie de développement, axée sur les métiers porteurs de l'économie circulaire, de la transition écologique et de la maîtrise de la dangerosité.

Ainsi, la dynamique de croissance interne et externe ne s'est jamais interrompue.

Nous avons amélioré nos performances environnementales et celles de nos clients, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique, par exemple grâce à nos installations rénovées de Salaise, dont la fourniture d'énergie verte à la plate-forme d'industries chimiques Osiris constitue une référence majeure de l'économie circulaire appliquée aux déchets dangereux et un des exemples de notre contribution à la décarbonation de l'économie.

Nous avons remporté des contrats significatifs auprès des collectivités, toujours sur les marchés de l'économie circulaire, comme le projet Solena en Aveyron et le contrat de gestion déléguée Mo'Uve à Montauban.

A l'International, nous avons aussi, entre autres, travaillé avec succès à l'acquisition de Spill Tech en Afrique du Sud, finalisée en ce tout début d'exercice. Parfaitement complémentaire d'Interwaste, cette acquisition conforte la présence du Groupe en tant qu'opérateur majeur des métiers de l'Environnement en Afrique du Sud.

Forts de notre capacité d'innovation technologique, de nos savoir-faire environnementaux et de notre agilité opérationnelle et financière, nous pouvons envisager nos perspectives avec confiance.

En ce début d'exercice 2021, Séché Environnement a retrouvé, globalement, ses niveaux d'activité d'avant-crise. En France et à l'International, le Groupe est plus fort ; le périmètre de ses activités s'est accru, ses marges opérationnelles ont progressé et, gage de sa flexibilité financière, sa capacité à générer de manière récurrente de la trésorerie disponible est démontrée.

Des incertitudes demeurent quant à l'évolution de la pandémie et de ses conséquences économiques : je suis persuadé que nous saurons les surmonter, confiant dans l'atteinte de nos objectifs définis à horizon 2022, sans dévier de notre trajectoire de croissance rentable, pérenne et créatrice de valeur au service de l'environnement et du développement durable. »

Synthèse de l'activité, des résultats et de la situation financière au 31 décembre 2020

L'exercice 2020 a été caractérisé par une pandémie mondiale qui a affecté, à des degrés divers, l'organisation et les opérations de Séché Environnement en France et dans les pays où le Groupe est implanté. Dans ce contexte, Séché Environnement a confirmé la résilience de ses activités, de ses marges opérationnelles et de sa génération de trésorerie, confortant ainsi sa démarche de croissance rentable.

Au plan organique, Séché Environnement a pu s'appuyer sur un cœur de clientèle solide, sur un rebond significatif des volumes de déchets et une évolution favorable des prix, qui ont compensé sur l'ensemble de l'année, dans la plupart des géographies du Groupe, la baisse de certaines activités constatées lors de la crise sanitaire du 2ème trimestre.

Bénéficiant d'une organisation agile et réactive, le Groupe affiche en 2020 des marges opérationnelles d'un niveau égal ou supérieur à celui de l'an passé, tandis que sa situation financière confirme sa solidité avec un levier financier inchangé par rapport à fin 2019.

Fort de sa dynamique commerciale, en particulier sur les métiers de l'Economie circulaire, et bénéficiant d'une flexibilité financière préservée, Séché Environnement est confiant dans sa capacité à atteindre les objectifs de la trajectoire économique, opérationnelle et financière que la Groupe s'est fixé à horizon 20222.

Solidité des marchés, dynamisme commercial confirmé Croissance organique de qualité

Hors impact ponctuel de la crise sanitaire, Séché Environnement a bénéficié en France et dans la plupart de ses géographies, de marchés industriels et collectivités bien orientés qui ont soutenu sa croissance organique sur la période.

Comme attendu, le Groupe a connu au 2nd semestre 2020 un bon niveau d'activité, comparable à celui du 2nd semestre 2019, qui a permis de lisser, au moins en partie, les impacts commerciaux de la crise sanitaire du 1er semestre.

De plus, le Groupe a enregistré en France des succès commerciaux importants qui étendent et pérennisent sa présence, en particulier auprès des Collectivités dans les métiers de l'Economie circulaire à travers le projet Solena3 ou le contrat de gestion déléguée Mo'Uve4. Avec un chiffre d'affaires contributif5 de 672,5 M€, en léger recul de -2,2% par rapport à 2019 (en données publiées) et de -2,8% (à périmètre et change constants), Séché Environnement confirme en 2020 la résilience de ses activités en France, et pour une large part, à l'International.

2 Cf. Investor Day du 17 décembre 2019

3 Cf. Communiqué du 14 septembre 2020

4 Cf. Communiqué du 15 décembre 2020

5 Le CA contributif correspond au chiffre d'affaires publié, diminué du CA IFRIC 12 et des indemnités de détournements perçues par Sénerval (nettes des économies de charges variables sur les tonnes non incinérées, perçues pour couvrir les coûts engagés pour assurer la continuité du service public). Le CA IFRIC 12 correspond au montant des investissements concessifs, comptabilisés en immobilisations incorporelles mais également en chiffre d'affaires en application des recommandations de la norme IFRIC 12.

En France (77% du chiffre d'affaires contributif), l'activité consolidée affiche sa stabilité par rapport à l'an passé (+0,1% à 517,4 M€), le Groupe bénéficiant depuis la fin du 1er semestre, d'un fort rebond des volumes de déchets, en particulier non dangereux, et d'une reprise dynamique de ses activités de services.

A l'international, le chiffre d'affaires (155,1 M€ soit -9,4% en données publiées)

enregistre la contribution de Mecomer sur un trimestre supplémentaire par rapport à 2019 (+13,6 M€), et subit un effet de change sensiblement négatif (-10,2 M€).

La reprise des activités à l'issue des confinements a connu un rythme inégal selon les zones géographiques, l'Europe et l'Afrique du Sud affichant une activité bien orientée, alors que l'Amérique Latine et les Services dans le Monde (Solarca) ont été pénalisés plus durablement par les conséquences de la crise sanitaire.

Les résultats opérationnels confirment également leur résilience, avec des performances égales ou supérieures à l'an passé sur les soldes les plus significatifs :

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 137,0 M€ en légère hausse de +1,2% par rapport à 2019 extériorisant une progression sensible de la rentabilité brute opérationnelle à 20,4% du chiffre d'affaires contributif (vs. 19,7% en 2019).

Le 2nd semestre 2020 s'est révélé fortement contributeur, y compris au regard du 2nd semestre 2019, la période bénéficiant de la pleine disponibilité des outils, de la montée en puissance des investissements de l'an passé et des effets positifs de la politique d'efficience industrielle et du plan d'économies.

Séché Environnement dépasse ainsi son objectif initial de rentabilité brute opérationnelle de 20% de son chiffre d'affaires contributif en 20206 ;

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) affiche une quasi-stabilité par rapport à 2019, à 47,5 M€ (vs. 47,8 M€ en 2019), traduisant une légère amélioration de la rentabilité opérationnelle courante à 7,1% du chiffre d'affaires contributif (vs. 7,0% en 2019) ;

Le Résultat opérationnel supporte diverses charges à hauteur de (3,3) M€ notamment liées à la structuration du Groupe à l'International (sommes acquittées pour la recherche d'acquisitions de cibles, charges relatives à l'entrée d'un partenaire B-BBEE en Afrique du Sud …) et s'établit à 44,2 M€, soit 6,6% du chiffre d'affaires contributif (vs. 46,8 M€ au 31 décembre 2019, soit 6,8% du chiffre d'affaires contributif).

Le Résultat financier est porté à (20,4) M€ contre (17,5) M€ un an plus tôt, reflétant en particulier une hausse du coût de l'endettement brut liée à la hausse de la dette financière moyenne comparée à 2019 et l'impact d'un résultat de change négatif de (1,7) M€.

Après comptabilisation d'une charge d'impôt de (8,4) M€, le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 13,8 M€ soit 2,1% du chiffre d'affaires contributif (vs. 18,9 M€ au 31 décembre 2019, ou 2,8% du chiffre d'affaires contributif).

Les investissements industriels (hors IFRIC 12) sont maîtrisés, à 63,0 M€ (vs. 72,4 M€ il y a un an) soit 9,4% du chiffre d'affaires contributif (vs.10,5% en 2019), niveau qui se compare favorablement avec les objectifs de moyen terme du Groupe (entre 10% et 11%)7.

Sur ce total, les investissements de maintenance totalisent 43,2 M€ (vs 48,4 M€ en 2019), à 6,4% du chiffre d'affaires contributif (vs. 7,0% en 2019), cette bonne maitrise illustrant les effets de la politique d'efficience industrielle.