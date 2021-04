Séché Environnement : hausse de 3,6% du CA trimestriel

Le Groupe Séché Environnement assure avoir 'confirmé son retour à un bon niveau d'activité sur ses principales géographies' au cours du 1er trimestre 2021.



Le chiffre d'affaires s'établit à 170 ME, soit une hausse de 3,6% à périmètre et change constant, par rapport à la même période de 2020 qui précédait la crise sanitaire.



La France affiche une croissance dynamique (+8,2% à changes constants) tandis que l'activité à l'international s'avère plus contrastée (-9% à changes constants), avec notamment un recul de 47,1% à changes constants en Amérique Latine.



Globalement, ce bon début d'année conforte les attentes du Groupe pour l'exercice 2021. Séché Environnement prévoit ainsi d'accélérer son rythme de croissance organique sur l'ensemble de l'année, avec une base favorable à partir du 2ème trimestre 2020.



A périmètre réel, l'exercice 2021 enregistrera également la contribution de Spill Tech, en cours d'acquisition avec un chiffre d'affaires annuel attendu de l'ordre de 30 ME au titre de son exercice 2021, clos le 28 février 2022. Séché Environnement confirme également son objectif de marge d'EBE pour 2021 de l'ordre de 21% du chiffre d'affaires.



