À la suite d’un appel d’offres international, Las Salinas, filiale de Empresas Copec, a choisi Séché Environnement (Paris:SCHP) pour la dépollution d’une zone de 7ha au cœur de la ville balnéaire de Viña del Mar, à proximité de Valparaiso au Chili. Ce projet de grande envergure confirme l’expertise mondialement reconnue de Séché comme acteur des services à l’environnement.

Séché Environnement sera chargé de ce chantier qui devrait durer environ 3 ans et constituera la dernière étape de remédiation du terrain.

Le site présente des pollutions des sols aux hydrocarbures situées majoritairement entre 5 et 8 mètres de profondeur liées au passé industriel de la zone et en particulier à la présence d’activités pétrolières antérieures.

Séché Environnement déploiera son expertise en matière de dépollution, en mettant en place un plan de gestion environnementale complet qui comprendra notamment l’excavation, l’analyse et le traitement des sols impactés. Ce projet répond aux normes environnementales les plus strictes et s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, visant à traiter puis réutiliser sur site l’ensemble des terres régénérées.

Ricardo Labarca, directeur du développement de Las Salinas, a souligné que « le choix de Séché Environnement, partenaire reconnu, pour mener ce chantier d’ampleur marque un nouveau jalon dans le travail entrepris il y a désormais plus de 20 ans pour revitaliser cette zone emblématique du passé industriel de Viña del Mar. Notre engagement environnemental et social envers la ville nous pousse à poursuivre les efforts pour revitaliser ces sols, et développer un projet offrant les meilleures opportunités pour toute la communauté ».

« Nous sommes très honorés d'avoir été choisis par Las Salinas pour ce projet d'envergure », a déclaré Maxime Séché, directeur général de Séché Environnement. « Nous sommes impatients de mettre en œuvre notre expertise et nos engagements en matière d’excellence environnementale pour contribuer à la revitalisation de Las Salinas et à la création d'un environnement urbain sûr et durable pour les générations futures ».

Implanté au Chili depuis 2017, le Groupe confirme ici son expertise internationale dans le domaine des services de dépollution et remédiation.

Une expertise qui a fait ses preuves

En France, l'entreprise intervient actuellement sur la dépollution de 11 hectares en centre-ville de Frontignan, impactés par l’activité d’une ancienne raffinerie. Un chantier aux enjeux multiples, compte-tenu de sa localisation dans une zone urbaine densément peuplée et proche de la côte, et de la nécessaire maîtrise des risques pyrotechniques, liée à l’histoire du site, cible de bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce chantier d’une durée de plus de trois ans permettra à la ville de reconquérir du foncier pour développer un nouveau quartier, répondant ainsi aux objectifs de zéro artificialisation nette.

Séché Environnement est également intervenu sur la dépollution des 12 hectares du terrain du Centre Aquatique Olympique nouvellement inauguré, en périphérie de Paris. Autrefois une usine à gaz, le défi était sans précédent compte tenu des délais, de l'emplacement, de la taille et de la complexité de la décontamination à mener, ainsi que des enjeux d’économie circulaire. Inauguré en avril dernier, le Centre aquatique accueillera certaines des épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024.

À Propos de Séché Environnement

Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des services à l’environnement, notamment en cas d’urgence environnementale. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d’économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la dangerosité, le groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu’à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement déploie les technologies de pointe développées par sa R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 implantations dans 15 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Fort de plus de 6000 salariés dont plus de 2500 en France, Séché Environnement a réalisé 1013,5 M€ de chiffre d’affaires en 2023, dont 26% à l’international.

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA

