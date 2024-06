Séché Environnement : s'implante à Singapour en rachetant la société Eco

Séché Environnement (+4,72% à 95,40 euros) a annoncé hier la signature d'un SPA (convention d'achat d'actions) en vue de l'acquisition de Eco Industrial Environmental Engineering Pte Ltd, acteur du marché des déchets industriels dangereux à Singapour. Le groupe français cite un prix d'achat d'environ 605 millions de dollars singapouriens (417 millions d’euros), dont le financement a déjà été assuré par une facilité de crédit engagée auprès d'une banque. En 2023, Eco a généré un chiffre d'affaires d'environ 96 millions de dollars singapouriens.



En 2023, le groupe singapourien a généré aussi un Ebitda ajusté d'environ 41 millions de dollars singapouriens.



Réagissant à cette opération, Invest Securities explique qu'"en 2023, Eco Industrial Environmental Engineering affichait une marge d'Ebitda ajusté de 42,7% alors que la marge d'Ebitda de Séché est de l'ordre de 20%. En supposant une dette nette nulle cette opération fait ressortir un multiple de transaction de 14,8 fois l'Ebitda".



Près de 80% du chiffre d'affaires de cette entreprise a été généré par la récupération et le traitement des déchets dangereux et 10% par le traitement des boues d'épuration des usines de recyclage des eaux de Singapour. Ses installations ont une capacité annuelle totale de près de 440 Kt.



"Avec la plus large gamme de produits et de services, une clientèle fidèle d'industriels de premier plan et d'un outil industriel performant, Eco permettra à Séché d'occuper une position majeure dans une région industrielle dynamique où le groupe était jusqu'alors peu actif", explique l'acquéreur.



Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'ambition de Séché d'accompagner ses principaux clients industriels sur les marchés dynamiques des déchets industriels dangereux en Asie du Sud-Est.



Relutive, cette acquisition renforce les perspectives de croissance et de rentabilité du groupe.



Cette acquisition est soumise au vote favorable de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.



En cas de vote favorable, cette acquisition serait réalisée par l'intermédiaire d'une société d'acquisition singapourienne Séché Holdings (SG) Pte. Ltd.



Présent depuis 1995 sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur des déchets dangereux et détenant une part de marché d'environ 32%, Eco est aujourd'hui le premier opérateur sur les marchés de la valorisation et du traitement des déchets dangereux à Singapour.