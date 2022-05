Séché Environnement : va acquérir des activités de Veolia

Veolia et Séché Environnement annoncent la signature d'une promesse unilatérale d'achat. Séché Environnement s'est engagé à acquérir des activités de Veolia dans les services de traitement des eaux industrielles en France.



Cette opération constitue le dernier volet des remèdes antitrust exigés par la Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre du rapprochement entre Veolia et Suez.



Le montant de la vente des actifs cédés s'élève à environ 40 millions d'euros et sera financé sur la trésorerie disponible de Séché Environnement.



' Le montant total des cessions en cours de réalisation s'élève à environ 920 millions d'euros. Cela témoigne de la grande qualité des actifs et d'une forte dynamique concurrentielle du secteur des services à l'environnement en France, ' a déclaré Claude Laruelle, Directeur général adjoint en charge des finances de Veolia.



