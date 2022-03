Séché Environnement : vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025

Séché Environnement a réalisé un bénéfice net de 28,4 millions d'euros au cours de l'exercice 2021, soit plus du double (+105,8%) de celui de 2020. Il se situe également nettement au-dessus de l'exercice 2019 (17,8 millions d'euros). Le ROC et l'EBE ont quant à eux progressé respectivement de 50,5% et 24,3% sur un an, portés d'une part par la maîtrise des charges d’amortissement en lien avec la politique d’investissements sélectifs, et d'autre part par les effets de la politique d’efficience industrielle et de la meilleure orientation de ses activités par rapport à l’an passé.



Le groupe spécialisé dans la valorisation des déchets a vu son activité progresser de 14,7% à 735,8 millions d'euros, intégrant, à hauteur de 34 millions d'euros, la contribution de Spill Tech, consolidé à compter du 1er mars 2021.



En France (72% du chiffre d'affaires contributif), l'activité s'inscrit en hausse sensible (+9,3% à 531,7 millions d'euros), le groupe bénéficiant de volumes élevés et de prix bien orientés dans ses métiers d'économie circulaire et de gestion de la dangerosité, tandis que les activités de Services confirment leur retour à une croissance dynamique, après un exercice 2020 obéré par les effets de la crise sanitaire.



Pour 2022, Séché Environnement anticipe la poursuite de sa croissance organique à un rythme proche des tendances observées au second semestre 2021. Les taux de marge opérationnelle, brute et courante, devraient quant à lui être confortées au minimum sur les niveaux atteints en 2021 (hors acquisitions).



A l'horizon 2025, le groupe se fixe un objectif de chiffre d'affaires contributif proche du milliard d'euros (à périmètre 2022 constant), et un taux de marge brute opérationnelle compris entre 24% et 25% (hors acquisitions).



A noter que ces perspectives "ne prennent pas en compte d'éventuelles conséquences macro-économiques défavorables résultant des actuelles tensions géopolitiques".