Seché Environnement : voit bondir ses profits en 2022

Séché Environnement progresse de 2,22% à 110,40 euros après avoir dévoilé de solides résultats 2022. Le résultat net part du groupe bondit de 57% s’établissant à 44,6 millions d'euros, soit 5% du chiffre d’affaires (contre 47,4 millions d'euros attendu). Il était de 28,4 millions d'euros, soit 3,9% du chiffre d'affaires un an plus tôt. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) a atteint 201,6 millions d'euros, soit 22,6 % du chiffre d'affaires, soit une hausse de 18,4 % sur un an (contre un consensus de 196,7 millions d'euros). L’EBE représentait 23,1% du chiffre d'affaires contributif en 2021.



Le résultat opérationnel s'est élevé à 87 millions d'euros, soit 9,7 % du chiffre d'affaires, en hausse de 26,6 % en données publiées par rapport à l'an passé.



Au 31 décembre 2022, son chiffre d'affaires a augmenté de 21,1% à 895,3 millions d'euros.



En outre, le résultat net par action s'établit à 5,72 euros contre 3,64 euros au 31 décembre 2021 et le dividende est porté de 1 euro par action à 1,10 euro par action. Le dividende détachera le 7 juillet 2023 et sera mis en paiement à compter du 11 juillet 2023.



Au cours de l'exercice 2022, les investissements industriels comptabilisés s'établissent à 105 millions d'euros soit 11,7 % du chiffre d'affaires (contre 92,4 millions d'euros en 2021, soit 12,6 % du chiffre d'affaires).



En 2022, le groupe industriel français spécialisé dans le traitement des déchets affiche une croissance organique soutenue de 14,5 % à périmètre et change constants par rapport à 2021, portée en France par sa dynamique commerciale au sein de marchés porteurs. Les activités à l'International extériorisent une croissance soutenue de 23,4 % à périmètre et change constants.



Cependant, le cash flow opérationnel disponible s'établit 78,4 millions d'euros contre 77,8 millions d'euros en 2021), extériorisant un taux de conversion de l'EBE en cash de 39% (vs. 46% il y a un an). Cette évolution est notamment liée à la variation du besoin en fonds de roulement pénalisée en 2022 par l'intégration des activités "Assainissement" à hauteur de -5,8 millions d'euros.



La trésorerie active s'élève à 126,2 millions d'euros contre 172,2 millions d'euros un an plus tôt, variation qui reflète le financement des acquisitions réalisées en 2022.



Quant à ses perspectives 2023, Séché Environnement table sur un chiffre d'affaires contributif proche de 1 milliard d'euro (contre un consensus de 1,03 milliard), une croissance organique du périmètre historique à un rythme normatif de l'ordre de +5% et une marge d'EBE proche de 22% du chiffre d'affaires contributif (contre un consensus de 20%).