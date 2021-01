Séché : acquisition de Spill Tech en Afrique du Sud

Séché Environnement annonce l'acquisition de Spill Tech, leader des services d'urgence environnementale et de dépollution en Afrique du Sud, pour compléter son offre de services à l'environnement à la clientèle industrielle en Afrique australe.



Spill Tech est spécialisée dans la gestion des déchets dangereux et propose notamment des services à forte valeur ajoutée de nettoyage industriel, de décontamination de sites, de dépollution maritime et de traitement de sols pollués.



A travers son réseau de 16 implantations et ses 1300 collaborateurs hautement qualifiés, elle est présente auprès d'une clientèle industrielle de grandes entreprises, avec entre autres, les accréditations de Sasol, Total, BP, Engen ou encore Shell.



