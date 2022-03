Séché : doublement du résultat net annuel

Séché Environnement publie un résultat net part du groupe plus que doublé (+106%) à 28 millions d'euros et un EBE en hausse de 24% à 170 millions, soit une marge de 23,1% pour un CA contributif en croissance de 15% à 736 millions.



'Ces performances sont les fruits de sa stratégie de croissance interne et externe, de sa politique d'efficience industrielle et de réduction des coûts, de la maîtrise de ses investissements et de son agilité financière', commente le président Joël Séché.



Un dividende d'un euro par action (contre 0,95 euro au titre de 2020) sera proposé à l'AG du 29 avril. Pour 2022, le groupe anticipe notamment une croissance du CA contributif et une marge d'EBE confirmée a minima sur le niveau atteint en 2021.



