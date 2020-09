Séché : recul de la marge d'EBE au 1er semestre

14/09/2020 | 18:16

Séché Environnement publie un résultat net part du groupe de -0,9 million d'euros au titre du premier semestre 2020, contre 7,6 millions au 30 juin 2019, et un EBE de 53,8 millions, soit 17,2% du chiffre d'affaires contributif contre 19,3% un an plus tôt.



'Avec un chiffre d'affaires contributif de 313 millions d'euros au 30 juin 2020, en léger recul de -5,1% par rapport au 30 juin 2019, Séché Environnement démontre la résilience de ses activités de valorisation et de traitement de déchets', affirme toutefois la société.



Séché Environnement est ainsi confiant sur sa capacité à poursuivre sa trajectoire à horizon 2022, qui cible un chiffre d'affaires contributif entre 750 et 800 millions d'euros, avec un EBE entre 21% et 22% du chiffre d'affaires contributif.



