Stratégie climat : Séché Environnement vise la baisse d'un quart de ses émissions d'ici 2030

Pour réduire le bilan carbone de ses clients, le groupe Séché Environnement prévoit, d'une part, d'augmenter ses activités de recyclage à haute valeur ajoutée et, d'autre part, d'accroître le volume d'énergie bas-carboneproduite et récupérée au niveau de ses installations de valorisation de déchets. Ces deux actions doivent permettre d'augmenter de plus de 40 % les émissions évitées pour ses clients d'ici 2025.

Séché Environnement est l'acteur de référence du traitement et de À Propos de Séché Environnement la valorisation de tous les types de déchets, y compris les plus

complexes et dangereux, et des opérations de dépollution, au service de l'environnement et de la santé. Groupe industriel familial français, Séché Environnement œuvre depuis plus de 35 ans pour l'écologie industrielle et territoriale grâce aux technologies innovantes développées par sa R&D. Ses savoir-faire uniques se déploient au cœur des territoires, dans plus de 100 implantations dans le monde, dont une quarantaine de sites industriels en France. Fort de plus de 6000 salariés dont 2000 en France, Séché Environnement a réalisé près de 675 M€ de chiffre d'affaires en 2020, dont 25% à l'international, porté par une dynamique de croissance à la fois interne et externe via de nombreuses acquisitions. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d'économie circulaire, de traitement des polluants et des gaz à effets de serre, et de maîtrise de la dangerosité, le Groupe contribue directement à la protection du vivant et de la biodiversité - domaine dans lequel il est fortement engagé depuis sa création.

Séché Environnement est coté sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA

L'électricité, la chaleur ou encore le biogaz issus de la valorisation des déchets sont des énergies bas carbone qui permettent aux clients de Séché Environnement, entreprises comme collectivités, de réduire leur recours aux énergies fossiles. A titre d'exemple, à Salaise-sur-Sanne, Trédi, filiale de Séché Environnement spécialisée dans la gestion de déchets dangereux, 600 000 tonnes de vapeur pourront être fournies aux industriels de la plateforme chimique de Roussillon, soit la moitié de leurs besoins énergétiques. Cette énergie permettra de limiter le recours aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 180 000 tonnes de CO2 par an. Soit l'équivalent des émissions d'une ville de 23 000 habitants