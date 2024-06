Vente Unique com : Euroapi Renault, Séché Environnement... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

ADP

ADP annonce que son trafic groupe a atteint 31,4 millions de passagers en mai, en hausse de 8,4%. Il a progressé de 10,1% à 136,9 millions de passagers depuis le début de l'année, soit 106,3% du trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport s'est élevé à 9,1 millions de passagers en mai, en hausse de 2,5%. Il a augmenté de 4,6% à 39,8 millions de passagers depuis le 1er janvier, soit 94% du trafic de 2019.



Alstom

Alstom a reçu une nouvelle commande d'un client européen, dont l'identité n'est pas divulguée, pour un montant total d'environ 670 millions d'euros, au cours du mois de juin 2024. Cette commande comprend la fourniture de matériels roulants et de solutions de signalisation. L'identité du client et les détails du contrat seront communiqués ultérieurement. Cette commande a été enregistrée au premier trimestre de l'exercice 2024/2025 d'Alstom.



Euroapi

Euroapi a annoncé la mise en œuvre d'un accord de développement et de fabrication d'une durée de cinq ans avec Priothera, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les molécules pour le traitement des hémopathies malignes et pour l'amélioration des thérapies cellulaires CAR-T. Priothera est basée à Dublin (Irlande) et dispose d'une filiale en France, à Saint-Louis (Haut-Rhin).



JCDecaux

JCDecaux a annoncé qu'IGPDecaux avait remporté les contrats du métro, des bus et des tramways de Rome (2,8 millions d'habitants). Ce contrat de 13 ans prévoit la modernisation et la rénovation complète des stations de la ligne A du métro ainsi que sur l'implantation d'une nouvelle génération d'espaces publicitaires (lignes A, B-B1, et C, cette dernière n'ayant jusqu'alors pas de publicité).



Renault

En amont d'un " field trip " dédié à Dacia, Luca de Meo, CEO de Renault Group et Denis Le Vot, CEO de Dacia ont présenté les perspectives de la marque. Dacia génère déjà une marge opérationnelle à deux chiffres et vise 15% avant 2030. Elle prévoit par ailleurs de doubler son chiffre d'affaires entre 2022 et 2030, " provenant pour moitié du volume et pour moitié du mix et du prix, tandis que les coûts fixes devraient augmenter légèrement au cours de la même période. "



Séché Environnement

Séché Environnement a annoncé la signature d'un SPA (convention d'achat d'actions) en vue de l'acquisition de Eco Industrial Environmental Engineering Pte Ltd, acteur du marché des déchets industriels dangereux à Singapour. Le groupe français cite un prix d'achat d'environ 605 millions de dollars singapouriens (417 millions d'euros), dont le financement a déjà été assuré par une facilité de crédit engagée auprès d'une banque. En 2023, Eco a généré un chiffre d'affaires d'environ 96 millions de dollars singapouriens et un Ebitda ajusté d'environ 41 millions de dollars singapouriens.



Vente-Unique.com

L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison dévoilera ses résultats du premier semestre.



VusionGroup

Après une première phase de déploiement, l'enseigne Supermarchés Match accélère la digitalisation de ses magasins avec VusionGroup, a annoncé ce dernier. Désormais, 75 magasins – soit les deux tiers du parc de l'enseigne – sont équipés d'1,5 million d'étiquettes électroniques. " Installées dans les rayons, elles permettent notamment d'automatiser l'affichage des prix et promotions et de faire gagner du temps aux équipes magasin, tout en limitant les erreurs traditionnellement induites par le changement de prix manuel ", souligne le spécialiste des étiquettes électroniques.