7-Industries dans le capital social du Seco pour les plans de développement du groupe

(Alliance News) - Seco Spa a annoncé lundi que son conseil d'administration a décidé d'augmenter le capital de la société, en numéraire et sous forme divisible, d'un montant nominal maximum de 65 millions d'euros, prime d'émission incluse, par l'émission d'un maximum de 13,8 millions d'actions ordinaires Seco, représentant environ 10,45 pour cent du capital social post-dilution, réservé à 7-Industries Holding BV, une société de droit néerlandais.

Le prix de souscription des actions nouvellement émises est de 4,69 euros, ce qui correspond au prix moyen de l'action Seco enregistré sur Euronext Milan au cours des 30 jours civils précédant le 31 mars 2023, auquel une décote de 3 % est appliquée.

Fondé en 2007, 7-Industries est le family office de Ruthi Wertheimer, spécialisé dans les investissements minoritaires à long terme dans des sociétés entrepreneuriales ou familiales innovantes et de haute technologie, actives sur les marchés boursiers italiens et européens. Active depuis longtemps en Europe, 7-Industries a reconnu la position unique de Seco, son esprit d'innovation et son potentiel sur le marché en forte croissance de l'IOT et a décidé de rejoindre Seco en tant qu'actionnaire de référence par le biais d'une augmentation de capital.

Parallèlement à la souscription de l'augmentation de capital, 7-Industries a acquis auprès de DSA Srl, HSE Srl et HCS Srl, respectivement, 355 366, 355 366 et 355 366 actions ordinaires de Seco, représentant au total 0,8 % du capital social post-dilution, au même prix que l'augmentation de capital.

Suite à la réalisation des transactions ci-dessus, 7-Industries détiendra une participation d'environ 11,25% du capital social post-dilution.

Seco a augmenté de 8,0 % à 4,91 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

