Seco SpA est une entreprise technologique basée en Italie. Elle est spécialisée dans la miniaturisation des ordinateurs et l'Internet des objets (IoT), couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La société offre une gamme de produits et de services à travers deux segments : Produits et Services. Son offre de Produits comprend différents types de circuits personnalisables tandis que l'offre de Services comprend les Services et Solutions et les Solutions IoT. Les Services et Solutions fournissent, entre autres, des services de conception, de développement et de soutien aux projets. IoT Solutions fournit des solutions logicielles et matérielles, telles que des outils de prototypage et de la connectivité, entre autres. La société opère à l'échelle mondiale dans les secteurs du transport, de l'automatisation industrielle, du médical, de la domotique, des services publics et de la sécurité, entre autres.