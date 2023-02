Seco présente une nouvelle solution basée sur Google Cloud à Embedded World

(Alliance News) - Seco Spa a annoncé lundi qu'elle présentera une solution à Embedded World 2023 impliquant l'intégration de CLEA avec Google Cloud pour le marché européen.

"Les utilisateurs de Google Cloud pourront utiliser CLEA pour profiter pleinement de la valeur de leurs données de terrain. Grâce aux services d'intelligence artificielle de Google Cloud, qui seront nativement intégrés à CLEA, il sera possible de générer des insights en exploitant les informations provenant de toutes les sources de données de l'entreprise, notamment ERP, CRM, MES et dispositifs de terrain", explique Seco.

La nature open source de CLEA permettra à davantage d'acteurs de l'écosystème Seco et Google Cloud de créer des solutions d'intelligence artificielle pour l'IoT de manière simple et efficace, en fournissant aux développeurs un cadre standard pour accélérer la mise sur le marché de leurs produits et services.

CLEA sera disponible sur Google Cloud Marketplace et les deux sociétés travailleront ensemble pour aider les clients à mettre en œuvre CLEA sur Google Cloud, en se concentrant particulièrement sur les cas d'utilisation verticaux dans des secteurs stratégiques.

Le Groupe Camozzi, un actionnaire majeur de Seco, transformera son infrastructure d'analyse de données en utilisant les services offerts par CLEA et Google Cloud, créant ainsi un modèle d'entreprise entièrement connecté et basé sur le cloud dans le monde de l'IoT industriel.

"Nous sommes ravis de voir la validité de CLEA reconnue par un acteur mondial majeur tel que Google Cloud. Pour nous, c'est une grande confirmation de l'efficacité des efforts que nous avons consacrés au développement de notre plate-forme ces dernières années. Nous sommes ravis de pouvoir mettre CLEA et notre expérience en matière de solutions IoT-AI à la disposition d'un large éventail d'utilisateurs au niveau européen : en combinant notre proposition avec les services avancés d'IA offerts par Google Cloud, nous pouvons proposer des solutions uniques dans le secteur industriel, permettant aux entreprises de faire évoluer leur modèle économique grâce à la valeur des données de terrain et offrant aux utilisateurs finaux des solutions as-a-service à forte valeur ajoutée', a déclaré Dario Freddi, Global Software Strategy and Revenue Manager chez Seco.

Le cours de l'action de Seco est en hausse de 1,3 pour cent à 5,36 euros par action.

