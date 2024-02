Secom Co., Ltd. est le n° 1 japonais des prestations de services de sécurité. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services de sécurité (49,1%) : installation et maintenance de systèmes de sécurité électroniques (notamment systèmes de contrôle d'accès aux immeubles, de contrôle des explosifs, équipements électroniques d'identification de biens et de personnes, alarmes anti-intrusion, etc.), protection des personnalités, transport de fonds et d'objets de valeur, etc. ; - prestations de services médicaux (15,8%) : prestations de soins à domicile, de livraison de médicaments, vente d'équipements médicaux, etc. ; - vente, installation et maintenance de systèmes de protection contre les incendies (12,4%) ; - externalisation des processus métier et prestations de services informatiques (10,3%) ; - diffusion de données géospatiales (4,7%) ; - prestations d'assurance (5,3%) : assurance incendie, assurance automobile et assurance santé ; - développement et promotion d'actifs immobiliers (2,4%) : notamment immeubles résidentiels munis de systèmes de sécurité avancés. 96,1% du CA est réalisé au Japon.

Indices liés Nikkei 225