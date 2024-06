Sectra AB est une entreprise technologique basée en Suède. Elle est active dans deux domaines d'activité : Secure Communication Systems et Medical Systems. Le secteur d'activité Secure Communication Systems, qui opère à travers la filiale Sectra Communications AB, fournit des solutions de sécurité pour les clients qui traitent des informations classifiées, y compris les autorités gouvernementales, les départements de la défense et les fonctions critiques de la société à travers l'Europe. Le secteur d'activité Medical Systems, qui opère par l'intermédiaire de la filiale Sectra Imtec AB, propose des solutions informatiques, des licences de logiciels, des contrats de service et de mise à jour, des services en ligne, des services de conseil et des cours de formation aux prestataires de soins de santé publics et privés. Elle possède des bureaux dans 12 pays et opère par l'intermédiaire de partenaires dans le monde entier. Au 30 avril 2012, la société comptait six filiales directes détenues à 100 %, ainsi que 13 filiales indirectes détenues à 100 %.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés