Secunet Security Networks AG est un fournisseur de solutions de sécurité des technologies de l'information (TI) basé en Allemagne. La société développe et des solutions d'infrastructure informatique pour les entreprises, les autorités et les organisations internationales. Elle propose des solutions dans les domaines de la sécurité automobile, de la biométrie, de la sécurité du cloud, de la conformité, de la cybersécurité, de l'administration en ligne, des processus de facturation électronique, du contrôle des frontières, de la sécurité de l'information, des infrastructures critiques, de l'architecture interréseau sécurisée, des systèmes cryptographiques, de la sécurité des réseaux, de la messagerie électronique, de l'authentification, des informations classifiées et de l'infrastructure à clé publique (ICP), entre autres. La société a des bureaux à Berlin, Bonn, Borchen, Dresde, Eschborn, Essen, Hambourg, Munich et Siegen en Allemagne.

Secteur Services et conseils en informatique