La croissance et les amortissements pèsent sur le résultat opérationnel de Secunet Security

ESSEN (dpa-AFX) - Le fournisseur de services de sécurité informatique Secunet Security Networks n'a pas atteint ses prévisions de bénéfice opérationnel l'an dernier. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) est inférieur aux attentes, a annoncé l'entreprise lundi à Essen. Cela s'explique notamment par la croissance des effectifs. De plus, selon Secunet, il y a eu une augmentation des amortissements planifiés et une hausse des coûts des prestations externes. En revanche, l'entreprise d'Essen a réalisé un chiffre d'affaires record, dépassant les prévisions de la direction.

Sur la base de chiffres provisoires, les revenus ont augmenté de 2 % en 2022 pour atteindre environ 345 millions d'euros, alors que la direction s'attendait à une baisse du chiffre d'affaires à 320 millions d'euros. Le quatrième trimestre a été le principal moteur de cette croissance.

Sur l'ensemble de l'année, le résultat d'exploitation s'élève à 47 millions d'euros, soit moins que les 50 millions d'euros prévus par la direction et plus d'un quart de moins qu'un an auparavant. Secunet publiera ses chiffres définitifs le 24 mars.