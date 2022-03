Une délégation égyptienne se rendra en Inde pour discuter des importations de blé

L'Égypte, souvent le plus grand importateur de blé au monde, subit une flambée des prix du pain et de la farine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui lui a fermé l'accès au blé de la mer Noire, moins cher.

L'Inde, deuxième producteur mondial de blé, s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs de cette céréale à une foule de pays qui se débattent avec des perturbations de cargaison et des prix de céréales élevés à la suite de la crise dans la région de la mer Noire.

Bien que l'Égypte soit un acheteur traditionnel de blé russe et ukrainien, l'Inde est prête à aider Le Caire en lui fournissant du grain, ont déclaré les sources, qui n'ont pas souhaité être identifiées conformément aux règles officielles.

L'Egypte pourrait acheter jusqu'à 12 millions de tonnes de blé indien, ont-elles ajouté.

La délégation égyptienne rencontrera les acheteurs indiens potentiels, examinera les questions logistiques et autres et évaluera les différents grades et la qualité du blé indien, ont précisé les sources.

"L'Inde est en mesure de fournir du blé de qualité supérieure à l'Égypte et de répondre aux exigences de qualité et autres de l'Égypte", a déclaré l'une des sources.

Mardi, Piyush Goyal, ministre indien du Commerce et de l'Industrie, de la Consommation et de l'Alimentation et de la Distribution publique, a déclaré avoir rencontré Hala Elsaid, ministre égyptien de la Planification et du Développement économique à Dubaï et avoir discuté de la "volonté de New Delhi de fournir du blé de haute qualité" au Caire.

L'un des organismes publics indiens de promotion des exportations assistera la délégation égyptienne, ont précisé les sources.

Lundi, le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouly a déclaré que Le Caire comptait sur la France pour assurer certains approvisionnements en produits de base comme le blé.

Le 24 mars, le ministre égyptien de l'approvisionnement Ali Moselhy a déclaré que l'Égypte était en pourparlers avec l'Argentine, l'Inde, la France et les États-Unis pour de futures importations de blé, mais qu'elle n'était pas pressée d'acheter pour le moment.

Il a ajouté que les fournisseurs indiens devraient encore demander l'accréditation de l'acheteur public, l'Autorité générale des produits d'approvisionnement.

Au début du mois, l'Égypte a fixé un prix fixe pour le pain non subventionné afin de lutter contre une forte hausse du prix du pain qui a bondi de 25 % pour atteindre 1,25 livre égyptienne (0,07 $) par miche dans certaines boulangeries.