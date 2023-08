Secure Trust Bank PLC est une banque de détail basée au Royaume-Uni. La société opère à travers quatre segments : Real Estate Finance, Commercial Finance, Vehicle Finance et Retail Finance. Son segment Real Estate Finance est engagé dans le prêt de portefeuilles de propriétés résidentielles ainsi que dans le développement de nouvelles propriétés. Le segment Commercial Finance propose des prêts, principalement contre des créances, c'est-à-dire des factures qualifiées dans le cadre de services d'escompte de factures et d'affacturage. Son segment de financement de véhicules propose des prêts de location-vente pour les voitures d'occasion, principalement à des clients de premier ordre et de premier ordre, et des prêts d'achat de contrats personnels sur le marché du crédit de premier ordre aux consommateurs, tous deux décrochés du véhicule financé. Son segment Retail Finance offre un service en ligne aux détaillants, en proposant des produits de prêt de premier ordre non garantis aux clients britanniques de ses partenaires détaillants pour faciliter l'achat d'une gamme de produits de consommation.

Secteur Banques