Securitas AB est un fournisseur de solutions de sécurité basé en Suède, qui propose notamment des services de gardiennage spécialisé, des services de sécurité aérienne et des solutions de sécurité internationale. Elle opère à travers cinq secteurs d'activité. Security Services North America business segment propose des services de sécurité aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Security Services Europe propose des services de sécurité dans 27 pays d'Europe. Mobile and Monitoring fournit des services mobiles, tels que des services de patrouille et d'appel, et des services de surveillance, tels que la surveillance des alarmes pour les habitations et les petites et moyennes entreprises. Security Services Ibero-America fournit des services de sécurité en Amérique latine, au Portugal et en Espagne. New Markets fournit des services de sécurité au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Les filiales de la société comprennent Selectron, Rentsec, Vamsa, Tehnomobil, Central de Alarmas Adler, Automatic Alarm, Suddeutsche Bewachung et Johnson & Thompson.

