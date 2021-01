Les CFF acquièrent la totalité des actions de Securitrans

Berne (awp/ats) - Les CFF ont acquis toutes les actions de Securitrans. Jusqu'à présent, ils détenaient 51% des parts de l'entreprise, tandis que Securitas en avait 49%. Securitrans assure la sécurité dans les gares et sur les chantiers ferroviaires.

L'entreprise fournit actuellement plus de 80% de ses services aux CFF. La reprise des actions permettra aux membres du personnel d'être mieux intégrés aux processus, par la création de synergies dans la formation, indique mardi la compagnie dans un communiqué. Les CFF comptent également assurer la sécurité sur les chantiers et dans les gares de manière plus efficace.

Les CFF continueront d'occuper les quelque 860 collaboratrices et collaborateurs de Securitrans selon les conditions d'embauche actuelles. Securitrans continuera d'opérer en tant que filiale des CFF au moins jusqu'à la fin 2021. L'ex-régie fédérale examine si l'intégration aux CFF peut apporter plus d'avantages. Pour les clients de Securitrans, rien ne change avec la reprise des actions.

L'entreprise Securitrans Public Transport Security AG est une entreprise commune aux CFF et à Securitas avec quatre centrales de surveillance et huit sites régionaux. Fondée en 2001, elle occupe 800 personnes environ.

ats/fr