Securitas: bénéfices en baisse au 3e trimestre, à cause du Covid-19

Stockholm (awp/afp) - Le groupe suédois Securitas, spécialiste des services de sécurité, a fait état mardi d'une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre, plombés par les effets du Covid-19 qui ont touché ses opérations de sécurité aéroportuaire.

"La pandémie de coronavirus a continué à avoir un impact négatif sur les activités du groupe au troisième trimestre, mais la situation générale des affaires s'est améliorée par rapport au deuxième trimestre", a expliqué le PDG Magnus Ahlqvist, cité dans le rapport d'activité.

Les résultats, globalement en ligne avec les prévisions des analystes, sont tous en baisse sur un an.

Pour la période juillet-septembre, le chiffre d'affaires a perdu quelque 6% sur un an, à 26,5 milliards de couronnes (environ 2,5 milliards d'euros), pour un bénéfice net en baisse de 19%, à 758 millions de couronnes et un bénéfice d'exploitation (avant amortissement) de 1,3 milliard (-16% sur un an).

"Bien que l'environnement général des entreprises se soit amélioré au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, une grande incertitude demeure quant à la durée et aux incidences à long terme de la pandémie", a déploré le PDG, cité dans le rapport d'activité.

Au cours de la crise sanitaire qui a conduit à la mise en place de mesures de confinements partout dans le monde, Securitas a lourdement été touché par la fermeture des aéroports.

Le groupe a néanmoins proposé de réintroduire un dividende de 4,80 couronnes par action, une proposition qui doit être votée lors d'une assemblée générale.

A la Bourse de Stockholm, l'action Securitas prenait 0,42% peu après 15h00 GMT.

afp/rp