Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA est une société allemande active dans le secteur de l'immobilier. Elle est engagée dans le développement et la gestion de propriétés immobilières en Allemagne, en particulier à Munich et à Stuttgart. Son portefeuille comprend des biens immobiliers résidentiels et non résidentiels, notamment des appartements, des bureaux et des établissements de restauration. La société opère par le biais de plusieurs filiales.

Secteur Développement et opérations immobilières